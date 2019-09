Doc, segugio “parlante” di un anno: da quasi 5 mesi rinchiuso in canile

Doc è uno dei tanti cani da caccia, abbandonato probabilmente perché non idoneo alla caccia, stranamente durante la stagione venatoria, il canile si riempie ogni anno e il

cacciatore nemmeno lo cerca, meglio così, perché questi meravigliosi cani meritano di più non solo uno squallido serraglio!

DOC ha solo 1 anno e da 4 mesi è rinchiuso in un box, è un cagnolino molto dolce, affettuoso, di quelli che non ti mollano un’istante, di quelli che elemosinano carezze, di

quelli che ti guardano con occhi a cui manca la parola.

Adora andare in passeggiata, rotolarsi nell’erba e mettersi a pancia all’aria, farsi fare i grattini e fare versetti di felicità, ecco perché lo abbiamo definito “cane parlante” perché brontola e ti chiama, quando smetti di accarezzarlo.

È il compagno ideale per tutti ma soprattutto per chi vuole un cane amico di tante belle passeggiate, di chi vuole una montagna di coccole, di chi guarda il suo cane e pensa che viversi sarà una delle storie più belle della vita..!!!

Verrà affidato con regolare modulo di adozione, disponibilità a visite post adozione, vaccinato, microchippato con OBBLIGO di sterilizzazione al 7° mese di età per le femmine.

Astersi perditempo. No box, No catena, No gestione solo in giardino.

PER INFO:

Laura 3407887738 lally68@gmail.com