Col consorzio Cenpi di Confartigianato risparmi sulle bollette

È sotto gli occhi di tutti l’aumento delle bollette dell’energia elettrica e del gas di queste prime settimane del 2018, causato in particolare dai rincari del costo del petrolio che nell’ultimo anno ha fatto un balzo del 20%.

Questo significa che tutti, privati e imprese, non importa da che operatore siano serviti, pagheranno l’energia più cara.

Per artigiani e PMI è possibile risparmiare aderendo a CEnPI

Le piccole imprese e le PMI devono sapere, però, che c’è un modo per contenere gli aumenti continuando a risparmiare sulle bollette dell’energia e del gas: aderendo a CEnPI, il Consorzio Nazionale Energia di Confartigianato, fondato da Confartigianato nazionale proprio per supportare gli imprenditori artigiani nelle spese energetiche.

Per gli imprenditori già clienti CEnPI, il 2017 si è chiuso con un risparmio medio in bolletta di oltre il 10% (risparmio rispetto alla Maggior Tutela) e anche per il 2018, nonostante gli aumenti dei costi della materia prima, CEnPI continuerà ad essere più competitivo della concorrenza.

Il risparmio è assicurato sia per le imprese che attualmente sono fornite sul mercato di tutela (con tariffe calmierate) sia per quelle che hanno già cambiato fornitore e sono sul mercato libero (con tariffe libere decise dal fornitore).

Come fa CEnPi a far risparmiare le imprese?

Ogni anno CEnPI riesce a selezionare la tariffa più concorrenziale per le imprese, grazie alla contrattazione collettiva di massa e al monitoraggio costante del mercato. Il principio è quello che “i numeri fanno la forza”: più sono le aziende aderenti, più il peso commerciale di CEnPI è forte nell’acquisto dell’energia a tariffe minori.

I numeri di CEnPI

CEnPI ad oggi offre i suoi servizi a più di 10mila aziende e 5mila famiglie, per oltre 400 milioni di kilowattora e 30 milioni di metri cubi di gas metano. Si rivolgono a C.En.P.I. non solo le aziende del settore artigiano, ma anche realtà commerciali, alberghi e ristoranti, supermercati, enti pubblici.

Perché scegliere CEnPi

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha più volte sottolineato come il mercato libero sia ancora molto insidioso, con frequenti pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli. Come si dice,“non è tutto oro quello che luccica” e spesso le offerte “stracciate” di alcuni fornitori nascondono costi nascosti, servizi non richiesti o rincari successivi.

CEnPI, invece, è libero da legami con i fornitori presenti sul mercato ed è garantito dalla serietà e dall’affidabilità del nome di Confartigianato, e aiuta le imprese proponendo loro un’offerta veramente più conveniente e più corrispondente ai loro consumi, senza costi nascosti e con percentuali di risparmio reali.

Con CEnPI un’impresa può davvero arrivare a risparmiare più di una bolletta all’anno sulle forniture di energia elettrica e gas.

CEnPi affidabilità e tranquillità

Lo Sportello CEnPI di Confartigianato Imprese Bergamo assiste gratuitamente gli imprenditori in tutte le necessità amministrative, con persone fisiche reali e non call center.

Per telefono o di persona, con preparazione e cortesia, gli esperti di Confartigianato risponderanno alle domande e potranno chiarire tutti i dubbi legati alle bollette e ai costi energetici, per valutare con te la convenienza del passaggio a CEnPI.

Se vuoi saperne di più e calcolare gratuitamente il tuo risparmio in bolletta clicca qui http://confartigianatobergamo.it/cenpi-richiesta-analisi-previsione-risparmio-fornitura-gas-energia-elettrica-uso-domestico/ e inserisci i tuoi dati: ti contatteremo senza impegno.

Oppure contattaci allo Sportello Energia in via Torretta 12 – 24125 Bergamo (tel. 035.274.217-327-337; e-mail: energia@artigianibg.com energia@artigianibg.com).