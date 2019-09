Brignano, ragazzi disabili portano un dono di benvenuto ai nuovi nati

Un piccolo regalo, composto da prodotti per l’igiene del bambino e un giocattolo, il tutto confezionato dai ragazzi disabili dell’Atelier Albero Maestro. È questa la nuova iniziativa che vedrà coinvolto il comune di Brignano Gera d’Adda, la locale farmacia e l’Atelier dei giovani disabili della Cooperativa Fili Intrecciati FA.

L’idea alla base di questa iniziativa, sponsorizzata dal Comune di Brignano, è quella di portare un piccolo saluto ai neonati della comunità e alle loro mamme e dall’altra parte di rendere partecipi alla vita cittadina i quindici ragazzi affetti da disabilità che frequentano l’Atelier.

Questi giovani, di cui cinque residenti in paese, sono già attivi da diverso tempo all’interno della comunità brignanese, dove oltre che a realizzare alcuni prodotti della Coop. Fili Intrecciati svolgono anche un servizio dedicato agli anziani in difficoltà, andando a fare la spesa e consegnandola direttamente a casa loro.

“Partiamo ora con questa nuova proposta, che abbiamo sposato in pieno – spiega Maria Cadeo, responsabile dell’Atelier – i nostri ragazzi entreranno nelle case dei nuovi nati per consegnare questo piccolo dono.”

A mettere a disposizione i prodotti del pacco regalo la farmacia brignanese, con la dottoressa Cristina Tomaselli che spiega: “L’idea è nata anche ascoltando le opinioni dei pediatri. Ci hanno suggerito che il momento della nascita di un bambino è un momento di felicità estrema ma che comporta anche un poco di difficoltà, perchè effettivamente la neo mamma si trova a fare i conti con una vita tutta nuova con orari particolari e con delle difficoltà a incastrare il tutto. Questo piccolo incontro coi ragazzi disabili può essere quindi un momento di sollievo, un momento di relax, in cui scambiare due parole e magari, se necessario, chiedere aiuto.”

Non solo la semplice consegna di un piccolo presente, ma anche il possibile inizio di un percorso, che, se si svilupperà in futuro, potrà vedere i ragazzi disabili protagonisti di nuove iniziative legate ai nascituri e ai loro genitori: “L’idea infatti è nata inizialmente per dare un benvenuto al nuovo nato – afferma la responsabile della Coop. – ma in futuro vorremmo sviluppare in progetto in altri modi, legandolo al sostegno alle famiglie.”

Il progetto sarà finanziato dall’amministrazione cittadina, che già collabora con la Coop Fili Intrecciati FA e l’Atelier in diverse attività sul territorio, che in questo caso metterà a disposizione le risorse economiche per realizzare il progetto che coinvolgerà in media circa 50 famiglie nel corso di tutto il 2018.

“Abbiamo deciso di chiedere aiuto a una delle realtà territoriali più importanti, che è la farmacia comunale nella figura della dottoressa Cristina Tomaselli la quale risponde sempre favorevolmente alle nostre richieste – spiega il sindaco di Brignano, Beatrice Bolandrini – e di supportare l’Atelier che da tempo agisce sul nostro territoro tramite i suoi ragazzi. Si tratta della prima di una serie di iniziative che abbiamo in programma di realizzare con questi giovani nel 2018.”