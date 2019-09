Ballando con le stelle: sale la febbre del sabato sera di Raiuno

Lustrini e paillettes, strass e brillantina, oltre ad un comodo tacco per i balli da sala. Si stanno definendo gli ultimi dettagli della 13ª edizione di “Ballando con le stelle”, lo show ballerino che vede cimentarsi in gara volti noti del mondo dello spettacolo. Perché si sa: ballare nella vita serve sempre.

Il sipario sullo show condotto dalla eterna bellezza dell’incantevole e professionale di Milly Carlucci si alzerà sabato 10 marzo. Intanto, giorno per giorno, tra un’incursione e l’altra nei diversi programmi si svelano i nomi delle stelle che hanno deciso di mettersi in gioco sulla pista da ballo più rovente della storia. Rovente per i commenti dei giudici che non mancano mai di sollevare il classico strascico delle polemiche.

Squadra che vince non si cambia. E accanto alla nazional popolare Milly Carlucci ci sarà il cantante Paolo Belli che con la simpatia che lo contraddistingue animerà dal vivo il sabato sera con la sua “Big Band”.





Sono dodici le stelle in gara sulla pista bollente dell’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma. Lo spirito del ballo è espresso a meraviglia dallo spot di presentazione lanciato da RaiUno da qualche settimana: sul ritornello di “Wrecking Ball”, nove coppie di ballerini entrano in una villa incantevole ed esplode subito la passione rossa e avvincente che tutto colora. Un perfetto binomio di eleganza e sensualità che esternano i corpi e gli abiti femminili sfarzosi, tutte paillettes, rosso fuoco e oro che si uniscono alla perfetto nero dei costumi dei partner. Un ballo scoppiettante e rapido, con tanto di fuoco che divampa ad effetto, chiuso dall’arrivo cadenzato e quasi regale di Milly Carlucci che, chiuse le porte della pista da ballo, annuncia con sorriso sgargiante “Vi aspettiamo!”.

Ad oggi possiamo stilare la lista completa dei ballerini:

Eleonora Giorgi: attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana. ha vinto un David di Donatello nel 1982, due Nastri d’argento, un premio Grolla d’oro e un premio Montreal World Film Festival.

Valerio Scanu: cantante vincitore di Sanremo 2010 con “Tutte le volte che”.

Benedetta Rinaldi: giornalista, conduttrice televisiva di “Uno Mattina”, precedentemente di “La Vita in Diretta” e conduttrice radiofonica italiana.

Alberto Matano: giornalista e conduttore RAI e del TG1 delle 20.

Nathalie Guetta: in arte Natalina, da sempre nel cast della serie tv “Don Matteo”.

Giovanni Ciacci: esperto di look, costumista e curatore d’immagine di star dello spettacolo, famoso per il programma di RaiDue “Detto e Fatto”, condotto da Caterina Balivo.

Stefania Rocca: attrice italiana di grande talento: nel corso della sua carriera ha ricevuto 2 nomination al David di Donatello, 2 nomination al Nastro d’Argento, una vittoria e due nomination al Globo d’Oro, 1 vittoria e 2 nomination al Roma Fiction Fest e 2 vittorie.

Massimiliano Morra: modello e attore italiano, ha vinto il Premio TV Sorrisi e Canzoni come Rivelazione dell’anno al Roma Fiction Fest del 2013, e il Premio Oscar dei giovani dello stesso anno.

Jessica Notaro: Miss Italia, tristemente nota per essere stata sfregiata con l’ acido dall’ ex fidanzato arrestato.

Giaro Giarratana: modello, conosciuto soprattutto per le sue acconciature, vive ad Amsterdam.

Francisco Porcella: surfista che ha cavalcato la più grande onda nel 2017 e già identificato come il sex symbol di Ballando con le stelle 2018.

Cesare Bocci: attore, conosciuto per il personaggio di Mimì Augello nella serie “Il Commissario Montalbano”

Don Diamont: attore statunitense, che lavora principalmente nel mondo delle soap opera, noto per il ruolo di Brad Carlton in Febbre d’amore e per essere il protagonista della soap-opera Beautiful nel ruolo di Bill Spencer Jr.

Amedeo Minghi: cantautore e compositore italiano, ha partecipato a ben otto edizioni del Festival di Sanremo, noto al grande pubblico per il duetto con Mietta di “Vattene Amore” di Sanremo 1990.





La spietata giuria a cui siamo stati abituati, che non teme di dare voti bassissimi, accompagnata dall’assordante dissenso dei telespettatori, è composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

I maestri eccezionali che guideranno i vip in un percorso per loro assolutamente inedito alla scoperta di un mondo in cui vivono da piccoli, saranno più o meno gli stessi dell’ edizione scorsa e di quelle passate: Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Ekaterina Vaganova, Maykel Fonts, Marcello Nuzio, Stefano Oradei, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro.