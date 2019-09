Dopo le medaglie d’oro di Michela Moioli e Sofia Goggia alle olimpiadi invernali, i bergamaschi sperano in un altro grande successo. C’è ottimismo in città in vista della sfida di Europa League tra Atalanta e Borussia Dortmund, che si giocherà alle 21.05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In palio il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale.

Una partita apertissima per i nerazzurri dopo la sconfitta di misura di una settimana fa in terra tedesca, con la doppietta di Ilicic che per un attimo aveva dato agli uomini di Gasperini l’illusione di portare a casa anche i tre punti. In ogni caso, dopo la brillante prestazione al Westfalenstadion, i bergamaschi sono fiduciosi.

Tra gli intervistati i pronostici sono quasi tutti favorevoli, anche se c’è chi evidenza comunque le doti degli avversari. Non mancano poi alcuni tifosi di altre squadre, come Napoli e Roma, e qualche siparietto simpatico che contraddistinguono la nostra rubrica “Attenti al Palo”.