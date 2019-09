Vola il Pil della cultura a Bergamo, Carnevali: “Investimento vincente”

“In questa legislatura abbiamo puntato molto sulla cultura, con la creazione di un sistema museale nazionale (con un incremento del 30% di visitatori e del 53% degli incassi), la riforma dello spettacolo e la legge sul cinema, l’assunzione di funzionari tecnici e l’Art Bonus. Il riconoscimento della tax credit alle imprese culturali e ricreative e il sostegno della fruizione culturale da parte dei giovani con 18App sono misure di aiuto concreto al comparto”.

Elena Carnevali, deputata PD, annuncia di aver sottoscritto il manifesto promosso dal network europeo Culture Action Europe (CAE), “a testimonianza di un impegno e di un’attenzione verso la cultura che si rinnova anche per i prossimi anni, perché la cultura è anche strumento di rigenerazione dei territori. Con più cultura si vive meglio e si lavora di più”.

“La scelta dell’amministrazione di Bergamo di investire in promozione e valorizzazione della cultura come volano economico e turistico di sviluppo – conclude Carnevali – si è dimostrata vincente, come emerge dallo studio commissionato dal Comune di Bergamo a Prometeia; l’impegno per la prossima legislatura è di continuare a sostenere la cultura anche con un incremento della quota di bilancio pubblico nazionale destinata a questo comparto”.