Verso il Borussia, Gomez: “Sarà battaglia, vorrei che tutta Italia ci sostenesse”

A 24 ore dalla sfida decisiva contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, cresce la tensione tra tifosi e giocatori nerazzurri: ci sono le possibilità e la voglia di fare la storia, contro un avversario dall'innegabile blasone e dalla maggiore esperienza in campo europeo.

Per superare il turno, dopo la sconfitta per 3-2 nella gara d'andata al Signal Iduna Park, può bastare anche "solo" un 1-0: per riuscirci, però, serviranno concentrazione alle stelle in campo e una spinta fuori dal normale dal Mapei Stadium, tutto esaurito per l'appuntamento.

A spiegare bene la situazione è, con un post sul proprio profilo Instagram, il Papu Gomez: "Domani (giovedì ndr) sarà una battaglia calcistica..vorrei che tutta l'Italia ci sostenesse, abbiamo bisogno di tutti".