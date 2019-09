Ultima notte olimpica per Sofia Goggia: alle 3.30 al via della combinata alpina

Ultima notte olimpica per gli atleti bergamaschi ed a scendere in pista sarà ancora una volta Sofia Goggia che, dopo la vittoria nella discesa libera femminile nella giornata di mercoledì 21 febbraio, chiuderà la sua prima personale Olimpiade con la combinata alpina.

La gara, che si compone in una prova di discesa ed una di slalom speciale, vedrà al via alle ore 3.30 di giovedì 22 febbraio la nostra portacolori, la quale aprirà il cancelletto con il pettorale numero 16.

Per la finanziera di Astino poche le speranze di medaglia, visto che la grande presenza di slalomiste al via potrebbe sfavorire Sofia, poco avvezza ai pali stretti, ma, in seguito alla conquista della medaglia d’oro ed in attesa di vedere quale sarà il tracciato dove si affronteranno le atlete, qualsiasi giudizio in merito a possibili pronostici potrebbe rivelarsi errato.

Analizzando le caratteristiche delle diverse atlete al via, i favori del pronostico vanno alla statunitense Mikaela Shiffrin, numero uno mondiale nelle discipline tecniche, nonostante ciòla defiance nella prova olimpica di slalom speciale potrebbe pesare sulla campionessa a stelle e strisce ed aprire le porte del podio alle svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, rispettivamente campionessa del mondo e vice campionessa in carica di specialità.

All’interno dell’ampia schiera di outsider che si presenteranno all’Arena Alpina di Jeongseon, troviamo due delle quattro azzurre in gara, con Marta Bassino che potrebbe giocarsela per il podio dopo il secondo posto di coppa a Lenzerheide, mentre per Federica Brignone la situazione potrebbe esser più complicata dopo la caduta nella discesa libera olimpica.

Come anticipato le speranze di medaglia per Sofia Goggia saranno molto poche e lo stesso varrà anche per Johanna Schnarf, quarta italiana al via, ma come per la sciatrice orobica non avvezza allo slalom speciale; tuttavia il calore italiano e la grinta di Sofia potrebbero portarci ad una nuova gradita sorpresa.