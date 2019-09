Sofia Goggia, lacrime alla tv svizzera: l’emozionante abbraccio con Gisin

Siamo sempre stati abituati a vedere Sofia Goggia come una donna tutta d'un pezzo: raramente si è scomposta, che al traguardo fosse arrivata una vittoria o una sconfitta, e solo la medaglia d'oro olimpica tra le mani l'ha fatta traballare.

Ma da campionessa olimpica, alla tv svizzera Rsi, si è lasciata andare a un momento davvero emozionante: durante un'intervista all'emittente che trasmette in lingua italiana in tutta la Confederazione, la 25enne bergamasca ha preso il microfono e ha parlato direttamente a Dominique Gisin, ex campionessa elvetica e oggi commentatrice: "Quattro anni fa l'ho commentata, avevo un ginocchio rotto. Me l'ero rotto a Lake Louis: all'aeroporto una ragazza mi ha picchiettato sulla spalla e ha scambiato il suo biglietto, in business class, con il mio, in economy. Io da una sedia, dagli studi di Sky a Milano ho commentato la tua vittoria 4 anni fa e oggi, dopo alti e bassi, mille gare e mille sconfitte, siamo qua insieme in Corea e io sto vincendo l'Olimpiade. E sono emozionata".

Poi l'abbraccio stretto con la svizzera, immortalato da RSI: