Segnala i crimini in tempo reale, la app 1Safe arriva anche a Torre Boldone

La app di sicurezza 1Safe, già adottata dal Comune di Bergamo, arriva anche nei paesi dell’hinterland, in particolare Torre Boldone. Ne dà notizia il sindaco Claudio Sessa, invitando la cittadinanza alla presentazione in programma martedì 27 febbraio alle 20,45 nella Sala consiliare del Comune.

L’applicazione, disponibile in quattro lingue, serve a segnalare gli episodi di criminalità e pericolo in tempo reale. Bergamo è stata la prima città ad avvalersene: ogni utente si registra in modo completamente gratuito al servizio, fornendo nome, cognome e numero di telefono. Qualora fosse testimone di furti, incendi,risse, comportamenti illegali, può mandare immediata segnalazione attraverso la app alla centrale operativa della polizia locale, che ne prende carico immediato. Le segnalazioni sono infatti tutte georeferenziate e quindi diventa semplice sapere cosa sta succedendo e dove sta avvenendo.