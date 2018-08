Scherma Bergamo, prima medaglia d’oro in Coppa del Mondo

Da Basilea in Svizzera, Giacomo Gazzaniga è assoluto protagonista nella spada under 20: dopo la gara individuale in cui ha conquistato il 35° posto al termine di una fase a gironi eccellente conclusa con un plein di vittorie, si arrende ai trentaduesimi al forte francese Luidgi Midelton, attuale numero 7 del ranking mondiale. L’indomani il tricolore è sventolato sul gradino più alto al termine della gara a squadre grazie al quartetto azzurro composto da Giulio Gaetani, Giacomo Gazzaniga, Federico Guerra ed Amedeo Zancanella. Dopo aver ottenuto il pass per le semifinali grazie al successo contro la Germania ai quarti per 45-27, hanno avuto ragione della Russia col punteggio di 45-34 e poi in finale del Giappone per 26-25 con l’ultimo punto messo a segno proprio da Gazzaniga nel tanto sofferto minuto supplementare che assegnava la vittoria conclusiva.

Una grande soddisfazione in casa Scherma Bergamo perché l’Oro di Gazzaniga non solo rappresenta il primo alloro personale per l’atleta, ma anche per la società presieduta da Ferdinando Cappelli che celebra in quest’annata il decimo anno di vita, impreziosita anche dalla convocazione agli Europei U20 in programma a Sochi (Russia) nel mese di Marzo in cui il diciottenne bergamasco è stato scelto come 5° atleta ovvero, la riserva in Italia.

Spostandoci in Italia, è stata Roma ad ospitare la 4^ prova del Circuito Nazionale Master, in cui una compagine ben nutrita di bergamaschi ha solcato le pedane capitoline mettendo ancora in risalto Paola Quadri. La fiorettista nostrana ha trionfato per la sua 3^ volta su 4 gare svolte, mantenendo inalterata la leadership nel ranking della categoria 0 (24-39 anni) trionfando su Anna Giannetto del Circolo della spada Anzio. Nella stessa categoria ma di fioretto maschile è Michele Ghitti a conquistare il 7° posto, sconfitto ai quarti da Denni Fergnani di Latina.

Continuando per i trofei amichevoli, dopo la vittoria di entrambi nella prima prova, a Rapallo sono i fratelli Biondi a conquistare l’ambito “Trofeo Antico Castello” di fioretto, Ilan ottenendo il 7º posto della categoria Maschietti/Giovanissimi (10/11 anni) ed Enea con il 6º posto nella categoria Ragazzi/Allievi (12/13 anni), per loro neo iscritti alla Scherma Bergamo un risultato molto importante che premia la costanza di rendimento.

A Cremona per il XVII Memorial Lino Rossini complimenti è Alessandro Lodetti, l’unico atleta partecipante, capace di tornare a casa con una meritata coppa grazie al 6º posto finale, sconfitto ai piedi del podio dall’argentino Agustin Hartridge.

Concludiamo con la seconda prova del Circuito Minions di spada svolta a Monza, le nostre piccole leve Greta Mazzoleni e Dominic Sintion hanno ottenuto il 3º posto pari merito, nella categoria Gatti con gli Stivali seguiti da Abel Pesenti al 6º posto. Negli esordienti brillano il 3° posto di Filippo Brignoli e l’8° posto di Giovanni Valenti; congratulazioni anche a tutti gli altri atleti partecipanti a questa gara non competitiva.

Risultati Master:

Fioretto

Cat 0 femminile (24-39 anni): 1^ Paola Quadri;

Cat 0 maschile (24-39 anni): 6° Michele Ghitti;

Spada:

Cat 0 femminile (24-39 anni): 16^ Martina Personeni, 27^ Veronica Formentini, 29^ Angela Tuccella, 32^ Lorena Corna, 36^ Arianna Colombi, 37^ Sara Maestri, 40^ Valentina Ambrosini;

Cat 0 maschile (24-39 anni): 22° Francesco Calabrese, 41° Enrico Ferrari;

Cat 1 maschile (40-49 anni): 30° Matteo Pinotti;

Cat 2 femminile (50-59 anni): 10^ Enrica Sonzogno;

Cat 2 maschile (50-59 anni): 28° Giuseppe Di Bernardo.

Cat. 1 Sciabola (40-39 anni): 9° Virgilio Failla;