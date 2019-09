Ruba auto a Novara e arriva a Bergamo senza pagare l’autostrada: denunciato

Nella mattinata di mercoledì 21 febbraio, alle 07.30, l’Ufficio Prevenzione Generale ha deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato e false attestazioni sulla sua identità il cittadino dello Sri Lanka W.D. nato nel 1982, regolare in Italia, incensurato.

Lo stesso si è reso responsabile, nella prima mattinata, di un furto di autovettura consumato nella città di Novara. In particolare il proprietario dell’autovettura, intorno alle sei, un cittadino italiano residente in quella città, si era fermato a far colazione in un bar e, confidando nel breve tempo occorrente per la consumazione e nella vicinanza dell’autovettura, aveva lasciato la stessa aperta e con le chiavi nel quadro.

Con mossa fulminea W.D., dopo essere a sua volta uscito dal bar, si è introdotto nell’autovettura ed è partito con la stessa. Dopo aver imboccato l’autostrada A4 in direzione Venezia, all’altezza dell’uscita di Bergamo, il cittadino straniero si è accorto della scarsità di carburante e dopo essere uscito dal casello omettendo il pagamento si è fermato nei pressi di un distributore in via Autostrada cercando di rifornire l’autovettura pur non avendo la possibilità di pagare.

Le Volanti giunte immediatamente sul posto, allertate dai gestori dell’esercizio commerciale, hanno prontamente appurato la provenienza furtiva del veicolo le cui ricerche erano già state diramate dai colleghi della città piemontese.

Il cittadino straniero, che nell’immediatezza ha declinato false generalità, e la cui identità è stata accertata tramite accertamenti dattiloscopici, non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto se non dichiarando, in modo confuso, che era intenzionato a tornare nel proprio paese e per questo aveva preso l’autovettura. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati indicati in premessa. La vittima del furto si è portata immediatamente in questo capoluogo dove gli è stata restituita l’autovettura.