Prevenzione e immediatezza con il servizio di Pronta disponibilità

Per far fronte alle sempre maggiori richieste e per offrire un servizio efficiente ad una popolazione sempre più esigente è nata l’idea innovativa della “Pronta disponibilità”. Questo progetto nasce dalla necessità di fornire una risposta rapida in un mondo sempre più frenetico che tuttavia non dimentica di riconoscere nella salute un bene primario.

L’obiettivo di Habilita è quello di fornire una risposta immediata alle richieste di una visita specialistica, senza la necessità di ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruendo di un accesso libero, diretto ed immediato (senza appuntamento) a costi contenuti.

Le branche “pilota” di questo servizio sono la dermatologia e l’oculistica, grazie ad un team di medici di elevata professionalità, disponibili tutti i giorni ad Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo.

È importante comprendere la corretta natura della visita poiché l’attività erogata non va confusa con quella del Pronto Soccorso a cui vanno indirizzate le prestazioni con carattere di urgenza.

La “Pronta disponibilità” è caratterizzata dall’ immediatezza dell’erogazione della prestazione, venendo incontro alle differenti e mutate esigenze quotidiane del paziente.

Questa formula innovativa ha molti punti di forza:

– Un rapporto diretto tra utente e specialista.

– Un brevissimo lasso di tempo tra l’insorgenza del sintomo e l’accesso alla visita specialistica con conseguente impostazione del proseguimento diagnostico terapeutico.

– La facilità di accesso in un orario di pausa lavorativa.

– La collocazione in centro città, in una zona facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e con l’opportunità di comodi parcheggi.

In ambito dermatologico ed oculistico è importante sottolineare anche l’importanza di eseguire periodicamente delle visite specialistiche al fine di individuare in modo precoce anche eventuali patologie allo stadio iniziale che, se non diagnosticate in tempo, potrebbero poi peggiorare. Una valutazione tempestiva, approfondita ed accurata crea quindi le condizioni per un eventuale intervento mirato, meno invasivo e con un recupero più veloce.

Non da ultimo è importante considerare anche il costo: l’accesso viene mediante accettazione senza impegnativa al centralino della struttura secondo gli orari di ciascuna specialità ad una tariffa agevolata, offrendo un’alternativa ai canali tradizionali del Servizio Sanitario Nazionale e dell’attività in regime di solvenza.

Inoltre è prevista la possibilità, su richiesta dell’utente, di inviare direttamente i referti al medico curante, secondo le normative vigenti in materia di privacy.