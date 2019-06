“No a Casapound in Sala Galmozzi”: il Comune individua tre sale civiche

“L’Amministrazione del Comune di Bergamo, per meglio gestire le numerose richieste e per non snaturare le vocazioni culturali e storiche di alcuni degli spazi civici, approverà mercoledì 22 febbraio una delibera che disciplina l’utilizzo a fili elettorali e politici delle sole sale ex enel di via Mazzini, ex Chiesa di San Sisto a Colognola e sala civica di via Morali. La delibera – spiegano da Palazzo Frizzoni – si è resa necessaria per esplicitare ulteriormente i contenuti dell’attuale regolamento sull’uso delle sale civiche: in questo modo l’Amministrazione ritiene che il regolamento non si presti alle ambiguità che hanno di fatto condizionato l’assegnazione delle sale civiche negli anni passati”.

Una comunicazione che arriva a poche ora di distanza dalla lettera che i parenti dello storico sindaco di Bergamo, Ferruccio Galmozzi, hanno inoltrato alla Giunta Gori per non permettere a Casapound di presentare il suo programma elettorale nella sala dedicata all’ex primo cittadino (leggi qui).