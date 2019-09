Mutui casa agli immigrati: il 4,3% sono extra-europei, 1,2% africani

Accedere ad un mutuo per l’acquisto di una casa non è mai facile. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa si occupa di analizzare anche il mercato dei mutui, per approfondire in modo scientifico e dettagliato la situazione ed individuarne tratti e tendenze. Le analisi sono possibili grazie alla capillarità delle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas presenti sul territorio italiano. Sono state così esaminate le caratteristiche socio-demografiche dei cittadini non italiani che hanno sottoscritto un mutuo ipotecario nel I semestre 2017.

AREA DI PROVENIENZA

Nel nostro Paese vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti l’85,5% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana: attualmente il 10,2% è rappresentato da cittadini di altri Paesi del Vecchio Continente e il 4,3% da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena (26,4% del totale degli stranieri), albanese (15,4 %) e moldava (10,8%).





ETÁ ANAGRAFICA

L’età media dei mutuatari non italiani che hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario in Italia nel I semestre 2016 è 38,7 anni. Quattro mutuatari su dieci hanno tra 35 e 44 anni, mentre gli under 35 rappresentano il 32,4% del totale.





SCOPO FINANZIAMENTO

Come è logico aspettarsi, la maggior parte dei finanziamenti viene erogata per acquistare casa, motivazione che rappresenta quasi il 94,8% del totale, mentre le sostituzioni e le surroghe costituiscono il 4,5%.

Il 66,4%% degli stranieri sottoscrive mutui a tasso fisso e solo il 30,2% opta per finanziamenti a tasso variabile: quello “puro” raccoglie il 25,7% delle preferenze e quello “variabile con CAP” il 4,5%. I prestiti ipotecari a rata costante rappresentano invece lo 0,8% e quelli a tasso misto il 2,6% .









DURATA MUTUO

La durata media dei mutui sottoscritti da cittadini non italiani è pari a 24,5 anni.Ragionando per fasce di durata, risulta che il 73,2 % ha una durata compresa tra 21 e 30 anni e il 26,8% si colloca nella fascia 10-20 anni.

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 l’importo medio di mutuo erogato sul territorio nazionale ai mutuatari non italiani è stato pari a circa 97.300€. La metà dei mutui erogati ha un importo compreso tra 50 e 100.000 €, mentre il 39% si colloca nella fascia successiva (100-150.000 €). Solo il 5,5% dei mutuatari, invece, ha ottenuto un finanziamento superiore a 150.000 euro.