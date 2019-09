Meravigliosa Sofia Goggia: è la prima donna italiana d’oro nella discesa libera olimpica

Quella di Sofia Goggia e di tutti i suoi tifosi, bergamaschi e non, è stata una mattinata da sogno. Una mattinata d’oro.

Chi ha puntato la sveglia alle 3 italiane per assistere alla discesa libera femminile sperando in una nuova gioia azzurra non è rimasto deluso.

Sofia Goggia ha infatti regalato all’Italia un altro trionfo, conquistando la medaglia dal metallo più pregiato: il bottino della spedizione azzurra sale così a nove.

A rendere ancora più dolce il sapore di questa Olimpiade ci sono proprio gli ori: addirittura due di queste tre medaglie d’oro conquistate in Corea del Sud sono targate Bergamo, grazie a Michela Moioli e, appunto, a Sofia Goggia.

L’Italia può dunque gioire: quella conquistata questa mattina dalla bergamasca di Astino è la 40^ medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali, la prima in discesa 66 anni dopo Zeno Colò che trionfò a Oslo 1952.

Sofia Goggia è la prima italiana donna a vincere una discesa libera alle Olimpiadi, e come Nazione l’Italia torna a vincere una medaglia d’oro nello sci alpino dopo Daniela Ceccarelli a Salt Lake City 2002.