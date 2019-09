La neonata “Pilo Agency” è già grande: siglata partnership con adidas

ID&AS cambia veste e decide di farlo in grande stile rendendo omaggio al nome con il quale si è fatta riconoscere in questi anni di eventi sportivi: nasce PILO Agency.

La sport agency nata nel 2012, che annovera all’ interno del suo storico eventi il KING OF THE PILO, KOTP ACADEMY, l’ ALL STAR GAME DEL BASKET BERGAMASCO, GIGIONE DAY con Gigi Datome e ENJOY NBA ,oltre a diverse collaborazioni con NIKE Italy, cambia identità per aprire una stagione di eventi che si prospetterà ricchissima e piena di sorprese.

Il PILO, storico campetto cittadino nel quale hanno mosso i primi passi giocatori di serie A (da Patrick Baldassarre a Marcella Filippi, da Marco Planezio e Roberto Marulli fino al più recente Diego Flaccadori, su tutti) e dal quale è partito questo collettivo di attività legate allo sport entertainment, diventa il nome con cui verrà riconosciuta l’agenzia, dando maggior rilievo ad un aspetto che non si deve mai dimenticare, ‘’the roots’’, le proprie radici.

Alberto Savi, il fondatore 27enne, giocatore e “malato” di basket, dice: “È un grande passo per questo progetto, nato quasi per gioco qualche anno fa, che ora è diventato un vero e proprio lavoro. Ci sembrava giusto dare questo riconoscimento a un luogo che per noi significa tanto. Ora non vogliamo fermarci e vogliamo crescere, spinti dalla grandissima passione che abbiamo per lo sport e dalla voglia di trasmettere un messaggio corretto e sano in questo ambiente. Chiunque avesse voglia di entrare a far parte della grande famiglia PILO non deve far altro che contattare me o Federico Rossi, altra colonna portante del progetto. C’è tanto lavoro da fare, ma il divertimento è assicurato”.

PILO, come primo passo nel 2018, è riuscita a creare una partnership importante con uno dei brand più famosi al mondo, che sarà di supporto in tutti i progetti : la passione, l’impegno, la qualità del lavoro e il messaggio che l’agenzia vuole trasmettere nel mondo dello sport, hanno portato adidas – brand riconosciuto a livello globale nell’ambito sport che offre prodotti innovativi per garantire ai migliori atleti del mondo prestazioni di altissimo livello, dalle leggende del passato alle superstar di oggi, come James Harden – a sposare il progetto.

Si ricomincerà dall’All star game del basket provinciale di sabato 31 marzo, da quest’anno patrocinato da FIP, che coinvolgerà per la prima volta anche il settore Minibasket e la C silver; dall’11 al 16 giugno invece si svolgerà a Castione della Presolana la seconda edizione della “Pilo Academy”, camp di streetbasket che coinvolgerà ragazzi dai 9 ai 15 anni in una settimana all’insegna delle sorprese (http://www.kotp.it/academy/); il mese di giugno si concluderà con l’ormai celebre “King of the Pilo’”, venerdì 29 e sabato 30 giugno, dove i ragazzi di PILO saranno messi alla prova per ripetere il successo dell’anno passato.

Da qui in avanti son tutti progetti che non possono ancora essere svelati, le premesse però sono ottime…preparatevi ai colpi di scena!