Un incendio è divampato nella mattina di mercoledì 21 febbraio a Verdello, in via Ferraris, verso le 9.30 e ha distrutto un deposito legna e materiale vario. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.

