Febbraio si sta mostrando più freddo e grigio del previsto: migliorerà nei prossimi giorni? Ce lo dice Gabriele Galastro del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il vortice freddo in quota centrato sul mar Tirreno richiamerà correnti umide e miti sulla Lombardia che dalla giornata di giovedì saranno apportatrici di piogge e nevicate a quote basse. Da domenica probabile arrivo da Est di una massa gelida con aria continentale ma con risvolti ancora tutti da verificare per la Lombardia.

Mercoledì 21 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino cieli nuvolosi o coperti su tutta la regione ad eccezione del Varesotto e delle Alpi Occidentali dove la nuvolosità sarà irregolare e i cieli si presenteranno poco nuvolosi o con nubi sparse.

Tra il tardo mattino e il primo pomeriggio schiarite intervallate da momenti più nuvolosi su Alpi, Prealpi e pianura ad eccezione del Pavese e della pianura Orientale dove si avranno cieli nuvolosi o con nubi sparse.

Tra il tardo pomeriggio e la serata nuovo aumento della nuvolosità su pianure e Prealpi con cieli che risulteranno nuvolosi mentre nelle Alpi i cieli saranno poco nuvolosi.

Temperature: Temperature minime comprese tra -2/+4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +6/+9°C.

Giovedì 22 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino cieli nuvolosi o coperti su tutta la regione con piogge deboli/moderate in pianura più intense nel comparto Orientale dove non sono esclusi momenti di pioggia mista a neve o neve bagnata su Mantovano, Bresciano, Cremonese e Lodigiano; su Alpi e Prealpi deboli nevicate alternate da momenti asciutti.

Nel pomeriggio deboli piogge o pioviggini in pianura mentre su Alpi Prealpi ci saranno deboli nevicate localmente moderate, più intense nel comparto Orobico.

In serata piogge in attenuazione in pianura, su Alpi e Prealpi nevicate in attenuazione.

Le precipitazioni nevose su Alpi e Prealpi sono previste mediamente sopra i 400/600 metri.

Temperature: Temperature minime comprese tra 0/+3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +3/+5°C.

Venerdì 23 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino piogge deboli/moderate in pianura, deboli/moderate nevicate sui rilievi.

Tra il pomeriggio e la serata piogge deboli/moderate intermittenti in pianura, nevicate in intensificazione sulle Prealpi mentre nelle Alpi cessazione dei fenomeni.

Le precipitazioni nevose su Alpi e Prealpi sono previste mediamente sopra i 600/900 metri ma con quota neve in graduale rialzo in serata.

Temperature: Temperature minime comprese tra +1/+3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +3/+5°C.