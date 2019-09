Da George Clooney mezzo milione di dollari per la marcia contro le armi

“La nostra famiglia sarà presente alla marcia del 24 marzo al fianco di questa incredibile generazione di giovani persone da tutto il Paese e a nome dei nostri bambini Ella e Alexander abbiamo deciso di donare 500.000 dollari per aiutare a finanziare l’evento da cui i nostri bambini dipendono”. Così George Clooney ha annunciato il sostegno concreto suo e della moglie Amal alla marcia su Washington del 24 marzo (March for Our Lives).

L’iniziativa, a cui l’attore e regista da semrpe impegnato ha deciso di donare 500 mila dollari, vuole chiedere un giro di vite alla pervasiva diffusione delle armi negli Stati Uniti ed è stata annunciata domenica dagli studenti sopravvissuti al massacro di mercoledì scorso a Parkland in Florida, dove un ex studente ha massacrato 17 persone (14 minori e tre adulti) e ne ha feriti 14.

“Amal ed io – ha spiegato Clooney – siamo colpiti e dal coraggio e dall’eloquenza di questi ragazzi della Stoneman Douglas High School (il liceo teatro della strage)”.

Non è il solo vip a sostenere anche economicamente la marcia. con lui Oprah Winfrey, Steven Spielberg e la moglie, Jeffrey Katzenberg. E la lista si allunga di ora in ora.