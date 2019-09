Fedez si “vendica” di J-AX con uno scherzo a Le Iene: la tv del 21 febbraio

Mercoledì 21 febbraio alle 21.20 su Italia1 andrà in onda una nuova puntata del varietà “Le Iene show”, condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari in compagnia della Gialappa’s Band.

Nel corso della serata verrà mostrato uno scherzo a J-Ax realizzato da Le Iene con la complicità di Fedez. Questa volta i ruoli si invertono e il giovane rapper può consumare la sua “vendetta”: il riferimento è a quanto accaduto lo scorso marzo 2017, quando J-Ax ha aiutato uno degli inviati della trasmissione a fare uno scherzo a Fedez, facendo credere al cantante che la fine della sua carriera fosse vicina a causa di incontrollate accuse di secondary ticket. In quel caso, ignaro di quanto stesse succedendo, Fedez scoppiò in lacrime davanti alle telecamere nascoste del programma. E stavolta cosa succederà?

Altro punto forte della puntata di stasera sarà l’ospitata in studio de Lo Stato Sociale, la band che si è classificata seconda al Festival di Sanremo 2018 con “Una vita in vacanza”, canzone che ha anche contribuito a lanciare il fenomeno mediatico di Paddy Jones, l'”anziana che balla”.

Non mancheranno servizi degli inviati su argomenti di attualità. Ad esempio, Matteo Viviani tornerà con nuove riprese tutte dedicate ai possibili effetti di una nuova legge in vigore in Italia, secondo cui si può coltivare canapa con bassissimo contenuto di thc se il principio attivo non supera lo 0,2%. Lo scopo del servizio è analizzare un mercato in costante espansione, anche grazie all’intervista al dottor Paolo Poli, presidente della Società Scientifica di ricerca sulla cannabis. E poi verrà trasmessa un’intervista che la “iena” Pablo Trincia ha realizzato a Omar, il blogger di Mosul che sul portale Mosul Eye racconta la vita sotto l’occupazione dello Stato Islamico: dopo anni di anonimato ha deciso di uscire allo scoperto, nonostante su di lui già pesi una condanna a morte. Ai microfoni de “Le Iene” ripercorrerà la sua vita nella città irachena segnata, sin dall’infanzia, da guerre e distruzioni.

Per gli appassionati di sport, su Canale5 alle 20.45 verrà trasmessa in diretta la partita di calcio tra Shakhtar Donetsk e Roma, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

RaiUno alle 21.25 proporrà la seconda delle 12 puntate della fiction “È arrivata la felicità – Seconda stagione” con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja, Giorgia Berti, Greta Berti e Lunetta Savino.

Andranno in onda due episodi intitolati “Quando lo sapevamo /quasi) solo noi” e “Quando abbiamo perso il self control”. Nel primo, il diciottesimo compleanno delle gemelle Bea (Giorgia Berti) e Laura (Greta Berti) si sta avvicinando e le ragazze daranno una festa. Angelica (Claudia Pandolfi) e Orlando (Claudio Santamaria) decidono di non dire nulla della malattia di Angelica.

Nel secondo, Angelica dice a sua madre che è malata e che dovrà sottoposi alla chemioterapia. Giovanna (Lunetta Savino) decide di affrontare la situazione con forza.

Su RaiTre alle 21.15 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Al centro della puntata la complessa vicenda dei tre italiani scomparsi in Messico, con tanti dubbi e incongruenze.

Inoltre, nella puntata di stasera ci saranno anche tutti gli aggiornamenti sull’omicidio di Jessica, la ragazza uccisa a Milano in casa di un autista di un tram.

Spazio alla politica su RaiDue dove alle 21 Rai Parlamento proporrà nuove conferenze stampa in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Interverranno Lista del Popolo per la Costituzione, Potere al popolo! e Italia agli italiani.

L’approfondimento politico sarà protagonista anche su La7 dove alle 21.10 ci sarà una nuova puntata del talk-show “Bersaglio mobile”, condotto da Enrico Mentana.

Su La7D alle 21.30 c’è il reality “Cambio cuoco”. Due famiglie molto diverse, che non si conoscono, si scambiano il ‘cuoco in carica’ per un giorno. Il pranzo della domenica sarà completamente rivoluzionato dall’arrivo del nuovo chef: nuove ricette, nuovi discorsi da fare a tavola, un sacco di cose da imparare. Per chi vive l’esperienza e per chi, da casa, la guarda.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “Inside man”, con Denzel Washington; su Tv8 alle 21.30 “L’amore bugiardo – Gone girl”, con Ben Affleck; su Canale Nove alle 21.25 “Caos”. Ancora, su Rai5 alle 21.15 “David Gilmour: Wider Horizons”, di Kieran Evans; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”, di Liz Adams; su Iris alle 21 “The life of David Gale”, con Kevin Spacey e Kate Winslet; e su Italia2 alle 21.10 il film “Scuola di polizia”.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Scorpion”, su Mediaset Extra dalle 20.40 la diretta de “L’isola dei famosi 13”, su La5 alle 21.10 la replica de “L’isola dei famosi 13” e su Real Time dalle 21.10 il docu-reality “Il mio grosso grasso matrimonio gipsy”.