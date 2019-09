Bergamaschi pazzi per Sofia Goggia: “Sveglia presto per lei, è brava e simpatica”

La levataccia per seguire la gara alla fine è stata ricompensata con una medaglia d’oro che fa splendere Bergamo in tutto il mondo. Sono molti i bergamaschi che mercoledì 23 febbraio hanno puntato la sveglia in piena notte per tifare Sofia Goggia. E la sciatrice di Astino, in Città Alta, li ha ripagati conquistando il primo posto nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018.

Una gara perfetta, chiusa con un tempo di 1’39”22, il più veloce lungo il tracciato di Jeongseon. La 25enne porta a casa la terza medaglia d’oro in questi giochi per l’Italia e il secondo oro per la nostra provincia dopo quello di Michela Moioli.

In città la soddisfazione è tanta, anche per chi non è un appassionato di sci ma si è fatto travolgere dal sorriso simpatico di Sofia. Abbiamo raccolto alcune impressioni dei bergamaschi in questo video: