Il baskin bergamasco si allarga e dà il via con un campionato provinciale tutto suo.

Lo sport, nato all’interno di una scuola di Cremona alcuni anni fa basandosi sulle regole del basket, vede ad oggi la presenza di quattro squadre sparse lungo il territorio orobico (Baskin Bergamo, Polisportiva Bagnatica, Oratorio San Giuseppe Dalmine e Seriana Baskin), le quali hanno deciso di lanciare un torneo: “Il campionato ha preso il via domenica 4 febbraio – spiega il presidente di Baskin Bergamo Carlo Cesani –. Le squadre si sfidano nella palestra di via Carpinoni 18 a Bergamo, dove si svolgono due partite ogni giornata. Dopo alcuni anni di attività i ragazzi sono pronti e per questo abbiamo deciso di costituire un campionato ”.

Foto 2 di 2



L’attività del baskin si rivolge sia a ragazzi normodotati che a ragazzi disabili ed è stata presentata già in numerose scuole bergamasche: “Come Bergamo Baskin abbiamo presentato il nostro progetto a diverse scuole elementari, medie e superiori – prosegue Cesani – Siamo già stati agli istituti scolastici “Secco Suardo”, “Caniana” e “Mamoli” e nei prossimi giorni andremo anche all’istituto “Sant’Alessandro”, ma il baskin si rivolge a tutti coloro che vogliano giocare”.

Come anticipato fra le squadre che prendono parte al campionato vi è la Bergamo Baskin, che da tre anni lavora in questo campo: “Abbiamo iniziato con un anno di incubazione e da due anni abbiamo iniziato con i ragazzi gli allenamenti – racconta il presidente della squadra –. Fra le nostre fila sono iscritti circa 30/35 atleti sia normodotati che disabili di entrambi i sessi che giocano assieme ed ora hanno iniziato a disputare le partite del campionato”.

Come anticipato il campionato si è aperto lo scorso 4 febbraio a Bergamo e proseguirà sino al prossimo 22 aprile a Bagnatica quando, dopo sei giornate, si chiuderà la competizione.