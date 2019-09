Atalanta-Borussia, più di 15mila bergamaschi in partenza: sarà un Mapei tutto nerazzurro

Atalanta-Borussia Dortmund di giovedì sera può essere considerata la partita delle partite. E un match tanto importante non poteva non scatenare un’altra volta l’entusiasmo dei tifosi, ancor di più dopo l’esaltante prova dei nerazzurri in terra tedesca la scorsa settimana.

Gi uomini di Gasperini si trovano di fronte a un dentro-fuori delicatissimo, durante il quale sarà assolutamente vietato sbagliare.

Avranno bisogno dei tifosi, e come sempre accade in questi casi ecco che i tifosi stessi rispondono presente: giovedì sera il Mapei Stadium sarà tutto nerazzurro.

A Bergamo sono già stati venduti più di 15mila biglietti (il dato alle 20 di martedì 20 febbraio parla di 15.). I sostenitori orobici sono quindi pronti a un altro grande esodo verso Reggio Emilia.

Ma attenzione: si temono code sulle strade. Per questo l’Atalanta e il Gos di Reggio Emilia hanno informato che l’uscita autostradale consigliata per chi raggiunge il Mapei Stadium con il proprio mezzo è quella del casello Terre di Canossa-Campegine, per proseguire poi sulle strade urbane seguendo le indicazioni.