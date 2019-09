Al presidio anti-sfratto di Treviglio anche Davide Canto di Potere al popolo

Davide Canto, candidato al Senato di Potere al popolo annuncia la sua adesione e partecipazione al presidio anti-sfratto, indetto dall’Unione Inquilini, che si terrà a Treviglio giovedì 22 febbraio, dalle 8.30 in via Beltrame Buttinoni 10.

“Ci sarò anche io per denunciare la politica di austerità che oramai è la prassi di tutte le istituzioni: Governo, Regione e comuni – dichiara Canto -. E’ la prassi di un governo che lascia vuoti gli alloggi pubblici, non vuole disturbare la rendita immobiliare affrontando il problema delle centinaia di unità abitative lasciate sfitte da banche e imprenditori, non è in grado di gestire la quotidianità dell’emergenza abitativa. Questa politica si disinteressa del diritto all’abitare di famiglie numerose, pensionati al minimo, disoccupati, italiani e stranieri, che sono quelli che più hanno subito la crisi economica”.

“Le pratiche di solidarietà e mutuo-soccorso, messe in campo dalle stesse famiglie povere, provano ad alleviare i propri disagi e a difendersi dagli effetti della crisi. Vogliamo che il governo risponda ai bisogni dei ceti popolari: un piano straordinario per la messa a disposizione di alloggi sociali (case popolari), attraverso prioritariamente il riutilizzo del patrimonio esistente tenuto colpevolmente vuoto; l’introduzione di un’imposta sugli immobili sfitti, la possibilità per i sindaci di requisire lo sfitto; una moratoria sugli sfratti per morosità incolpevole”.

“Anche per questo, insieme ad Anna Cristina Ferrarese, candidata anche lei alla Camera, sabato 24 febbraio – dalle 15 in via Modena a Ciserano – sarò al presidio dei residenti delle Torri di Zingonia. Qui, come a Treviglio, la politica degli espropri e i conseguenti sgomberi coatti voluti dalla Regione Lombardia, hanno il solo obiettivo di lasciare spazio alla speculazione edilizia. Potere al Popolo e Sinistra per la Lombardia propongono un’alternativa politica in difesa del diritto all’abitare e della dignità delle persone”.