Da giorni annunciano un inizio settimana all’insegna del maltempo su Bergamo e la provincia. verifichiamo se è così con Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un sistema frontale, pilotato dal centro di bassa pressione sulla Scandinavia, ha raggiunto domenica sera le Alpi, dividendosi tra una parte che interesserà prevalentemente le Alpi orientali e una parte associata a un minimo di pressione secondario formatosi tra Liguria e alto Tirreno che, muovendosi da ovest verso est, interesserà prevalentemente Emilia Romagna e Veneto. L’azione di questi due sistemi nuvolosi condizionerà il tempo lunedì anche in Lombardia con molte e nubi e precipitazioni che interesseranno soprattutto la parte centro-orientale e meridionale della regione. Nei prossimi giorni, invece, una debole espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre determinerà condizioni di tempo più soleggiato.

Lunedì 12 febbraio 2018

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulla pianura occidentale e zona Lario, molto nuvoloso o coperto sugli altri settori, con deboli nevicate oltre 400 metri su Valchiavenna, alta Valtellina, Valcamonica e Prealpi bresciane; deboli piogge sparse su pianura bresciana e Cremonese; piogge più organizzate, ma sempre deboli, sul Mantovano. Nel pomeriggio nuvoloso su Varesotto, Comasco ed estrema pianura occidentale; molto nuvoloso o coperto sul resto della regione, con deboli nevicate sparse e in esaurimento, oltre i 300 metri, su alta Valtellina, Valcamonica e Prealpi bresciane; deboli piogge sparse su pianura bresciana e Cremonese; piogge più continue nel Mantovano, con la possibilità di fiocchi di neve fino in pianura. In serata parzialmente nuvoloso sul nord/ovest della regione, molto nuvoloso o coperto sugli altri settori, con la formazione di rovesci, nevosi fino in pianura, sulla fascia pedemontana di Bergamasco e Bresciano, in rapido movimento verso est Milanese, Lodigiano, ovest Cremonese e Pavese. Deboli piogge sparse, in esaurimento, nel Mantovano. Nella notte generale cessazione dei fenomeni con qualche fiocco di neve nell’Oltrepò Pavese.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo, specie sulla pianura sud/orientale. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 5 e 7°C, con valori inferiori nel Mantovano.

Martedì 13 febbraio 2018

Tempo Previsto: al primo mattino nuvoloso su Alpi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione, con tendenza al miglioramento con il passare delle ore, partendo da nord/ovest. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulla pianura orientale e zona Garda, prevalenza di cieli poco nuvolosi sugli altri settori. In serata e nella notte generale bel tempo ovunque.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C.

Mercoledì 14 febbraio 2018

Tempo Previsto: bel tempo su tutta la regione per tutto il giorno con cieli limpidi dai monti alla pianura. Possibile l’arrivo di qualche nuvola alta su Alpi e settori nord/occidentali nel corso della serata.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra -3 e -5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C. Zero