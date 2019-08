Paolo Bonolis, Gerry Scotti e J-Ax a “90 special”: la tv del 24 gennaio

Mercoledì 24 gennaio alle 21.20 su Italia1 andrà in onda la seconda delle quattro puntate di “90 special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra gli anni Novanta ripercorrendo i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode e le tendenze che hanno caratterizzato quel decennio.

Tra gli ospiti di stasera ci sono Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Max Pezzali, J-Ax, Enrico Silvestrin, Kris&Kris e L’Uomo Gatto.

Questa settimana, nella postazione dedicata ai “pezzi da ’90” Andrea Pucci e Alessia Merz.

Katia Follesa continuerà a far “rivivere” le trasmissioni televisive di maggior successo, reinterpretandoli con ironia. In questa puntata proverà ad organizzare un’esilarante reunion con i personaggi di un programma cult dell’epoca: i Carramba Boys.

Non mancheranno i tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi, che racconterà curiosità e aneddoti legati agli anni ’90, e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo.

Il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza gestirà l’angolo social del programma e coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine.

A fianco di Nicola Savino, ci sarà, inoltre, Ivana Mrazova. Ad animare la festa di “’90 Special”, infine, la coppia di deejay dei Two Fingerz.

Su RaiUno si concluderà “Meraviglie, la penisola dei tesori”, il viaggio di Alberto Angela tra i siti italiani dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Alle 21.25 ci sarà la quarta e ultima puntata di questo primo, fortunato programma che, questa volta, si dedicherà a Castel del Monte e ad Alberobello in Puglia, alle opere degli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e alle ville palladiane in Veneto.

Sono 53 le località italiane che hanno avuto il riconoscimento da parte dell’Unesco, più di qualsiasi altro paese al mondo. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese comincia da Castel del Monte, la spettacolare costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”. E alla figura di Federico II, ai suoi valori di tolleranza e di unione tra i popoli, si ispira il maestro Riccardo Muti che in questa zona della Puglia è cresciuto e racconta la sua emozione al primo impatto con il castello. Completa questa prima tappa una visita ai trulli di Alberobello. Ritroviamo Alberto Angela nel cuore della civiltà etrusca, tra le necropoli di Cerveteri e Tarquinia. Erano città grandiose, arrivavano a oltre 50 mila abitanti, ma di questi centri abitati, fiorenti prima dell’avvento di Roma, oggi ci parlano soltanto le tombe che rispecchiavano la struttura delle abitazioni e custodivano gli oggetti di vita quotidiana che si supponeva potessero servire o essere di conforto nell’aldilà. Molti di essi sono conservati al Museo etrusco di Valle Giulia dove potremo ammirare capolavori come il Sarcofago degli sposi e l’Apollo di Veio.

Il panorama cambia decisamente nell’ultima tappa del viaggio di Meraviglie. Siamo in Veneto, sulle orme del Palladio, l’architetto rinascimentale a cui si devono le ville rifugio della nobiltà veneziana. Si partirà dalla Rotonda, nei pressi di Vicenza, la villa tipica del Palladio, modello persino della Casa Bianca. Si andrà poi alla villa di Caldogno, una dimora di campagna semplice e geniale. A raccontare la bellezza del paesaggio veneto punteggiato da queste costruzioni sarà Gigliola Cinquetti, appassionata di arte e di pittura.

Una produzione che, come i precedenti eventi di Alberto Angela su RaiUno si è avvalsa della tecnologia 4K Hdr, spettacolari riprese con droni, effetti speciali e minifiction e che viene trasmessa anche sul canale Rai 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Su RaiTre alle 21.15 ci sarà un nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. Al centro di questa puntata il mistero della scomparsa di Roberta Ragusa e la lettera anonima arrivata ai primi di gennaio alla redazione del programma e ai carabinieri. Secondo questi ultimi sarebbe un tentativo di depistaggio in vista del processo d’appello, previsto a marzo, per il marito di Roberta, condannato in primo grado. Federica Sciarelli approfondirà il caso.

Canale5 alle 21.10 proporrà una nuova puntata della soap “Il segreto”, con Julia Charm, Yara Puebla e Angel de Miguel.

Hernando e Camila si incontrano e decidono di fare un ultimo tentativo per cercare di salvare il loro matrimonio; Camila pone come condizione che Lucia abbandoni la loro casa. La ragazza, però, sta male e nemmeno il dottor Zabaleta riesce a caprie di che cosa si tratti. Intanto, mentre Matias incontra Beatriz e ammette di essere ancora innamorato di lei, Francisca cerca di fare da mediatrice tra Cristobal e suo padre. Camila, nel frattempo, rivela a Emilia il suo piano per liberarsi una volta per tutte della presenza di Lucia.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Un fidanzato per mia moglie;” con Geppi Cucciari; su Rete4 alle 21.15 “The town”, con Rebecca Hall; su La7, alle 21.10 “La chiave di Sara”, con kristin Scott Thomas; e su Canale Nove alle 21.25 “Ma tu di che segno 6?”. Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Paura in volo”, con Peter Haber; su La5 alle 21.10 “What women want (Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson e Helen Hunt; su Iris alle 21 “Fino a prova contraria”, con Clint Eastwood; e su Italia2 dalle 19.30 “The mask 2”, con Jamie Kennedy.

Su Rai5 alle 21.15 c’è l’ultimo episodio della serie “The Beatles – A long and winding road”. La puntata ripercorre la fase conclusiva della carriera dei Fab Four, pietra miliare della cultura pop.

Da segnalare, infine, su Tv8 alle 21.30 “Italia’s got talen – The best of”; su Rai4 alle 21 il telefilm “Scorpion”; su La7D alle 21.30 la replica di “Crozza nel paese delle meraviglie”; su Mediaset Extra dalle 20.30 la diretta de “L’isola dei famosi 13”; e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Il mio grosso grasso matrimonio Gipsy”.