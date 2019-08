“I fascismi avanzano, anche tra i giovani, ma un modo per fermarli esiste”

Negli ultimi anni stiamo assistendo, in Italia come in tutta Europa, ad un fenomeno sociologico estremamente preoccupate: la recrudescenza dei partiti neofascisti ed ultranazionalisti che, cavalcando l’onda del malcontento popolare, scaturito soprattutto dalla crisi economica, dall’incapacità di gestione dei migranti da parte delle grandi realtà europee ma in particolare dall’ignoranza storica di molti, si professano come i salvatori dell’identità dell’Italia, dei suoi usi e dei suoi costumi, e che combattono strenuamente contro gli immigrati invasori “brutti e cattivi”.

Tale pensiero, che a ben guardare strizza un po’ l’occhio a quello di Catone il Censore, vissuto “appena” 2200 anni fa, si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia e in Europa e per rendercene conto al meglio ci basta guardare i fatti di cronaca recentissima: a fine ottobre gli ultrà della Lazio incollano all’Olimpico degli adesivi di Anna Frank con la casacca della Roma con scritte antisemite annesse, poco meno di un mese dopo, il calciatore Eugenio Maria Luppi, dopo aver segnato un gol alla squadra di Marzabotto, esulta facendo il saluto romano e mostrando il simbolo del Partito Sociale Italiano ed infine, ultimo ma non meno importante, il blitz di un gruppo di skinhead nella sede di Como Senza Frontiere, una rete che unisce decine di associazioni a favore dei migranti, proclamando a gran voce slogan come “basta invasione!” oppure “voi siete figli di una patria che non amate più”.

Tutto questo, com’è lecito aspettarsi, ha anche un effetto politico non indifferente, si noti infatti come piano piano partiti dichiaratamente fascisti come Casapound o Forza Nuova, stiano ascendendo al potere, prendendo sempre più voti ed iniziando a insediarsi in numerose realtà cittadine come Ostia e Brescia (LEGGI QUI le preferenze di voto dei giovani). Dando poi uno sguardo d’insieme a tutta l’Europa, la situazione è la medesima, se non peggiore: si passa dall’Ungheria di Viktor Orbàn, che alza muri ai confini per non far entrare persone “indesiderate”, alla Polonia di Jaroslaw Kaczynski, passando per l’Austria di Hofer e arrivando alla vicinissima Francia, dove la nazionalista Marie Le Pen è stata sconfitta per pochi voti da Emmanuel Macron; sono poi da segnalare le forti presenze parlamentari di partiti dichiaratamente “nostalgici” come il “Alba Dorata” o l’”AFD”, rispettivamente in Grecia e in Germania.

Il quadro generale che si sta delineando nel Vecchio Continente, fatto di rigurgiti neo-fascisti e di slogan beceri e populisti, sembra quindi presagire un ineluttabile e triste “ritorno di storia”, fatto di spargimenti di sangue e di tremendi ideali xenofobi dopo neanche 80 anni dalla fine della II Guerra Mondiale.

Trovare una soluzione definitiva al problema non è semplice, dal momento che quello del razzismo è un sentimento duro a morire e ormai profondamente radicato nell’animo delle persone, si può tuttavia tamponare questa ferita educando le persone al rispetto dell’altro e alla storia, combattendo così la dilagante disinformazione che inevitabilmente sfocia nella xenofobia più ignorante e cieca, tenendo sempre presente che i partiti radicali: oggi quello fascista, domani quello comunista e dopodomani chissà, rappresentato e rappresenteranno sempre un reale pericolo per la libertà individuale di ognuno di noi.