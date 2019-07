Il padrone in ospedale: Leo lo aspetta per giorni al freddo davanti al portone

La pioggia e il freddo dell’inverno pieno (e a Tolmezzo, in Friuli, è freddo vero) non hanno mosso di una virgola l’amore e la pazienza del migliore amico dell’uomo. Leo, due occhi dolci, un musino triste, è rimasto per giorni accucciato fuori dalla porta d’ingresso dell’ospedale ad aspettare il suo amico e padrone ricoverato lì dentro.

Leo è un cane meticcio dal pelo rosso, ha 10 anni, e a Tolmezzo lo conoscono un po’ tutti. Conoscono lui e il suo padrone, chiamato Fifty: insieme i due si vedono spesso in giro per il paese. Ma un brutto giorno Fifty si ammala e viene ricoverato.

La gente di Tolmezzo che transita davanti all’ospedale vede Leo lì, in attesa perenne del suo amico, un po’ come il cane giapponese Hachiko nella storia raccontata nell’omonimo film del 2009 con Richard Gere.

Un cittadino scatta alcune foto e le posta su Facebook: in tanti si allarmano e si chiedono cosa stia succedendo. Ma… mentre qualcuno si mobilita per cercare di trovare un tetto caldo per il quattrozampe, Leo sparisce: se n’è tornato a casa col suo amato padrone finalmente dimesso.

(L’immagine è tratta dalla pagina Facebook di Carlo Petris)