Imbattibile Chiara Teocchi: campionessa italiana under 23 di ciclocross

Epifania dorata per lo sport bergamasco al femminile: Chiara Teocchi è campionessa d’Italia Ciclocross nella categoria Under 23. La due volte campionessa europea in carica ha battuto sul traguardo dell’Ippodromo “Le Capannelle” di Roma la toscana Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti) e Silvia Persico (Valcar PBM), che con il suo terzo posto completa un podio tutto lombardo da incorniciare.

La ventunenne di Ponteranica ha affrontato la gara in testa, alternandosi con Silvia Persico alla guida di un plotone composto anche da Francesca Baroni e Sara Gariboldi (Team Isolmant), giunte al traguardo rispettivamente in seconda ed in quarta posizione, prima di compiere nel finale l’attacco decisivo che ha permesso al Team Bianchi Countervail di conquistare il primo titolo del weekend.

Lacrime d’emozione sul podio per la campionessa italiana che, dopo due secondi posti nelle passate edizioni, ottiene il primo sigillo tricolore, mentre primo podio nazionale per la ventenne di Cene in forza alla Valcar PBM, che dimostra una crescita esponenziale nonostante la giovane età; nella stessa categoria da segnalare anche il settimo posto di Katia Moro (Ciclisti Valgandino).

Bergamo presente anche nella categoria Élite quarto posto per Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team) giunta alle spalle della pluricampionessa italiana Eva Lechner (Gruppo Sportivo Esercito) che, dopo un lungo testa a testa ha battuto in volata la lecchese Alice Maria Arzuffi (Gruppo Sportivo Fiamme Oro).

Amarezza per la Valcar PBM nella categoria juniores, con la squadra con sede a Bottanuco che vede sfumare il titolo italiano in volata, con Alessandra Grillo (Selle Italia Guerciotti) vincitrice sulla portacolori del team dalla casacca viola Nicole Fede.

Per il ciclocross bergamasco grande attesa per i campionati del mondo, che si disputeranno domenica 4 febbraio a Valkenburg (Paesi Bassi) e vedranno con ogni probabilità Chiara Teocchi e Silvia Persico pronte a capeggiare la compagine azzurra nella categoria Under 23, nella speranza di ottenere anche la maglia arcobaleno.