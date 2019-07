Alla scoperta delle “Meraviglie” italiane con Alberto Angela: la tv del 4 gennaio

Giovedì 4 gennaio alle 21.25 su RaiUno prenderà il via il nuovo programma di Alberto Angela intitolato “Meraviglie – La penisola dei tesori”, che propone un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori.

La trasmissione, prodotta e diffusa in 4K, è volta alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo industriale e tecnologico del Paese.

L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita infatti 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Quello italiano non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici.

Il programma è articolata in quattro puntate che racconteranno dodici siti Unesco italiani, tre per ogni serata: uno al nord, uno al centro e uno al sud.

La prima prende le mosse dall’opera di un genio simbolo della creatività nazionale: il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alberto Angela ne illustrerà la storia e l’importanza, mentre Philippe Leroy, indimenticato interprete del Leonardo televisivo, ricorderà l’emozione provata nel rivestire i panni del pittore.

Dalla Milano di Leonardo si andrà nel cuore della Toscana, a Siena, un’intera città riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Da Piazza del Campo al Palazzo Pubblico, dal Duomo all’Archivio storico, sono molti gli splendori che il conduttore proporrà ai telespettatori. Una senese doc, Gianna Nannini, farà rivivere il carattere e le passioni che animano la città e i suoi abitanti.

Si chiude in Sicilia, nella “Valle dei templi” di Agrigento, da sempre meta dei viaggiatori del Grand Tour alla ricerca dell’arte e della cultura della Magna Grecia. Tra le rovine dei numerosi templi e Il Tempio della Concordia, ancora oggi intatto e maestoso, si ripercorrerà la storia di una civiltà antica di 2500 anni alla quale deve tanto la nostra cultura. Andrea Camilleri con i suoi ricordi da adolescente mostrerà di quanta storia, anche recente, è stata testimone questa valle.

“Meraviglie” è una produzione che, come i precedenti eventi di Alberto Angela su Rai1, si avvale della tecnologia 4K Hdr (spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction). Il tutto si potrà vedere anche sul canale Rai 4K disponibile sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Su Canale5, alle 21.10 ci sarà l’ultima delle 10 puntate della fiction “Le tre rose di Eva 4”, con Anna Safroncik, Roberto Farnesi, Giorgia Wurth , Anna Favella e Daniela Poggi.

Mentre Alessandro è ancora prigioniero di Cristina, Aurora non avendo più sue notizie teme il peggio, soprattutto dopo che la sua auto viene ripescata dal lago. Intanto Ruggero e Tessa si abbandonano alla passione. Fabio offre il suo aiuto ad Aurora per trovare Alessandro.

Cala il sipario anche su “Colorado”, con la decima e ultima puntata di questa stagione in onda alle 21.20 su Italia1. Lo show, condotto da Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca “Scintilla” Fubelli, vedrà ospiti Vittorio Sgarbi, in un esilarante duetto con il suo imitatore Claudio Lauretta, ed Efe Bal, che partecipa alla protesta del taxista di Leonardo Manera.

Sul palco ci sarà il ritorno di uno dei capisaldi del programma: Andrea Baccan, in arte Pucci, racconta il suo Natale. E poi gran finale con i PanPers che interpretano la hit di Jovanotti “Oh Vita” insieme a tutto il cast.

Inoltre, si alterneranno alcuni immancabili comici che rinnoveranno i loro sketch con caratterizzazioni inedite e daranno nuova vita a soggetti già sperimentati. Tra questi Gianluca Impastato, Leonardo Manera, Rita Pelusio, Alberto Farina, Barbara Foria, i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Claudio Lauretta. E ancora, il talento di Roberto Lipari e le web star iPantellas. Non mancheranno le nuove leve selezionate attraverso i Laboratori di Colorado.

A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà un classico corpo di ballo ma un gruppo formato da 6 ragazze che, oltre ad esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta “Miss Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Quel pazzo venerdì”, con Jamie Lee Curtis; su RaiTre alle 21.15 “Il coraggio della verità”, con Denzel Washington; su Rete4 alle 21.15 “Gli intoccabili”, con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro; su La7 alle 21.10 “Uno strano scherzo del destino”, con Steve Martin; su Tv8 alle 21.15 “Laguna blu”, con Brooke Shields e Christopher Atkins; e su Canale Nove alle 21.30 “The Brothers Grimm”. Ancora, su Rai4 alle 21 “Il mistero di Ragnarok”, con Nicolai Cleve Broch e Sofia Helin; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Sniper: forze speciali”; con Steven Seagal; su La5 alle 21.10 “Natale è sempre Natale!”, con Haylie Duff; su Iris alle 21 “La papessa”, con Johanna Wokalek; e su Italia2 alle 21.10 “My soul to take”, con Max Thieriot.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Samantha Sloyan. Andranno in onda quatto episodi dal titolo “Una linea sottile sottile”, “Tutto bene mamma, è solo sangue”, “Grilletto facile” e “Avrai bisogno di qualcuno al tuo fianco”. Nel primo, in ospedale viene emanato un codice rosa, che corrisponde alla scomparsa di un bambino. Nel secondo, Penny e Callie si consultano su che cosa fare in merito alla borsa di studio vinta da Penny e all’ipotesi che lei vada via per quasi un anno. Nel terzo, Callie vuole illustrare ad Arizona alcune scuole che potrebbe frequentare Sofia a New York. Nel quarto, Kyle è in ospedale per un controllo.

Rai5, alle 21.15 proporrà un concerto dell’Orchestra Giovanile Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti. Verrà eseguita la “Betulia liberata” del compositore Niccolò Jommelli: un’opera che è l’espressione di un grande ingegno musicale e che fa capire che quando Mozart ha composto la propria Betulia era sicuramente a conoscenza di quella del maestro napoletano. Prova della conoscenza di Jommelli da parte di Mozart, in particolare, sono il modo e la misura in cui utilizza i recitativi accompagnati e il coro.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Music”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “5 gemelle sotto un tetto”.