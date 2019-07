I programmi

“Atlantide”, alla scoperta dei segreti delle basiliche romane: la tv del 26 dicembre

Per la prima serata in tv, su RaiUno va in onda il film "Natale all'improvviso", su RaiDue la partita di calcio tra Lazio e Fiorentina per i quarti di Coppa Italia, su RaiTre "Hugo Cabret", su Rete4 "Il padrino parte III", su Canale5 la fiction "Victoria", su Italia1 "Il ciclone" e su La7 "Speciale Atlantide".