Gasperini, lezione di tattica a Gattuso: difesa ottima, Gomez imprendibile

BERISHA 5,5 :Più di una uscita da film di Dario Argento. Al 14’ esce meglio il Var che lo salva annullando il gol di Bonaventura. Per il resto il Milan non lo impegna proprio.

TOLOI 7: Una entrata assassina di Kalinic che la Var non degna di considerazione lo limita fin dall’inizio. Non si prende dei rischi su Cutrone. Semplicemente lo annulla. E di testa è tra i migliori.

CALDARA 7: Regala un paio di svirgolate per tempo che danno calci d’angolo per il Milan. Ma a Kalinic non concede proprio nulla.

MASIELLO 7: Giro palla propositivo a favore di Spinazzola che poco approfitta. Impeccabile sulle palle alte.

HATEBOER 6,5: Si immola su Kalinic all’inizio di ripresa. Come se avesse fatto gol, lui che con la porta non dialoga molto. Molte chiusure positive.

DE ROON 6: Serve la sua esperienza quando vai a San Siro. Lui diventa molto geometra. Su Bonaventura molto difensore con qualche difficoltà di passo diverso. Lavoro oscuro e di quantità.

FREULER 7: Intelligenza tattica contro la fisicità di Kessie. Non c’è partita. Decisivo anche in una serie di recuperi.

SPINAZZOLA 6,5: Viene da alti e bassi. Stagione per ora non esaltante. Spinge poco per come lo abbiamo conosciuto e consacrato da nazionale. Ma quando offre una specie di calcio di rigore per Ilicic torna quello che mancava quest’anno.

CRISTANTE 7: Sesto gol. Sfrutta al meglio il ruolo di equilibrio che ha inventato per lui Gasp .Fa l’Ilicic con un piede diverso e non perdona l’incertezza di Donnaruma.

KURTIC S.V.: Dall’80’.

PETAGNA 6: Con Musacchio e Bonucci è partita di sportellate. Di testa non punge. Lo assolviamo, non Gasperini che lo toglie al quarto d’ora della ripresa.

ILICIC 7,5: Dal 70′, è il più in palla e deve giocare. Gasperini lo conosce e ne dosa le forze. Decisivo quando entra e davanti alla porta non perdona.

GOMEZ 7: A tratti imprendibile. Nei panni di suggeritore è un nuovo Papu. Finchè ci pensano gli altri a buttarla dentro sta bene anche a Gasperini.

GASPERINI 8: Lezione di tattica a Gattuso. Troppo facile. Tiene Ilicic fresco per l’ultima mezz’ora e lo ricompensa con il raddoppio. Il pregio delle sue scelte? Riconduce tutti a giocare semplice, un divertimento per chi capisce e ama il calcio. E la classifica lo ricompensa. Vittoria da grande squadra a San Siro.