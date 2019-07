Cristante più Ilicic, il Milan è steso: per l’Atalanta è un buonissimo Natale

Sarà un buonissimo Natale per l’Atalanta che a San Siro, nell’ultima trasferta del 2017, ha servito una mezza impresa battendo a domicilio il Milan di Gattuso.

Una vittoria bella e meritata per i bergamaschi, che hanno anche saputo soffrire in una gara che – lo diceva la classifica – era un vero e proprio scontro diretto per la corsa all’Europa League.

Gasperini ha disegnato una squadra perfetta per affrontare un Milan sempre più in crisi, che non è perso minimamente trasformato dal ritiro imposto dalla società dopo la tremenda e clamorosa scoppola (3-0) subìta domenica in casa dell’Hellas Verona.

Due gol, uno per tempo, sono bastati a Gomez e compagni per vincere la partita. Le reti sono state firmate da Cristante nel primo tempo, al 32′, con un tap-in da bomber di razza dopo una corta respinta di Donnarumma, e da Ilicic nella ripresa, al 26′, a finalizzare un grande contropiede fatto partire dal Papu e da Spinazzola.





Tre punti che portano l’Atalanta a quota 27, al pari della Samp al sesto posto. In piena corsa per confermarsi tra le big italiane in Europa.

Se non è un buonissimo Natale questo…