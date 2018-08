In auto 300 pacchetti di sigarette rubati: denunciati 3 giovani nella notte

Nella nottata di sabato 18 agosto, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno denunciato tre ragazzi per ricettazione.

Le denunce sono scattate durante una serie di controlli in centro città. Mentre la pattuglia stava transitando lungo la via Borgo Palazzo, in particolare, i militari hanno notato un veicolo sospetto con a bordo tre persone e hanno proceduto al suo controllo.

A bordo dell’autovettura sono stati identificati una ragazza italiana di 31 anni, un ragazzo italiano di 23 anni e un cittadino del Burkina Faso di 29 anni, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Durante il controllo all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti all’interno di zaini e di alcune borse in plastica, quasi 300 pacchetti di sigarette di differenti marche, diverse confezioni di caramelle e oltre 50 biglietti del tipo “gratta e vinci”, oltre a diversi utensili atti allo scasso. Tutto il materiale rinvenuto, ritenuto provento di furto, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri.