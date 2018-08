Da Valeria Marini a Stefano Bettarini: svelato il cast di “Temptation Island Vip”

Sono state svelate le coppie protagoniste di “Temptation Island Vip”. La prima edizione della versione con personaggi famosi del reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi prenderà il via martedì 11 settembre su Canale5 e proseguirà per quattro/cinque settimane.

All’inizio del programma manca meno di un mese e si cominciano a consocere i dettagli della trasmissione, che sarà condotta da Simona Ventura. “SuperSimo”, così, torna in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset con un programma tutto suo dopo aver guidato “Selfie – Le cose cambiano”.

Oggi sono stati resi noti i nomi delle sei coppie partecipanti.

La prima è costituita da Valeria Marini e Patrick Baldassari, che hanno avuto una relazione dal 2016 al 2017, e si sono ritrovati nel 2018.

Baldassari è un imprenditore romagnolo, organizzatore dell’annuale Vip Master di Tennis che si tiene nella sua città natale. Proprio qui, a Milano Marittima, nel 2016, ha conosciuto la showgirl.

La seconda coppia è formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che hanno una relazione dall’estate 2017.

Ex calciatore lui, giovane imprenditrice del mondo della moda lei. Bettarini, inoltre, è stato marito della conduttrice, Simona Ventura: dopo il divorzio dalla presentatrice, ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip facendo discutere per alcune confidenze circa certe sue esperienze sessuali.

Nicoletta Larini è figlia dell’ex pilota di Formula1 Nicola Larini. Dopo la laurea in Inghilterra, la giovane fashion blogger ha intrapreso la carriera da imprenditrice creando un brand di moda.

La terza coppia arriva da “Uomini e donne”: si tratta di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, che si sono conosciuti proprio durante l’edizione 2017/2018 della trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi su Canale5, ndr). Lei era seduta sul trono classico, dopo essere stata corteggiatrice di Mattia Marciano pochi mesi prima. La sua ricerca dell’anima gemella è stata purtroppo segnata dalla tardiva confessione di aver taciuto alla produzione una certa familiarità con uno dei corteggiatori. Maria De Filippi, che ha costretto la ragazza a scusarsi pubblicamente durante una delle registrazioni, le ha tuttavia concesso anche l’opportunità di spiegare le sue ragioni e chiarire la sincerità dei sentimenti per la sua scelta. Prima di entrare nel programma come corteggiatore di Nilufar Addati, era già stato tra i pretendenti di Ludovica Valli.

La loro relazione, dunque, sta proseguendo da quattro mesi.

Proviene da “Uomini e donne” anche la quarta coppia, ma stavolta si parla del Trovo over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La loro relazione sta continuando dall’aprile 2018, quando durante il programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset hanno scelto di dedicarsi esclusivamente l’uno all’altra.

Oltre a essere stato uno dei volti del trono over di “Uomini e donne”, Sossio Aruta ha avuto una carriera nel mondo del calcio italiano, come attaccante del Cervia ed è stato anche tra i protagonisti del reality di Italia1 “Campioni”, andato in onda nel 2005.

A livello sentimentale, precedentemente, il calciatore è stato sposato con Rossella Neri che gli ha dato due figli maschi. Anche Ursula Bennardo è madre, e in questa sua veste ha persino partecipato ad una competizione nel 2016.

La quinta coppia è composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Lui è figlio dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Walter Zenga e della conduttrice Roberta Termali.

Lei, originaria di Recanati, è appassionata di moda e spettacolo (nel 2014 è stata “Miss BluMare Marche 2014”.

La sesta coppia è costituita da Fabio Esposito e Marcella Esposito: non sono parenti, hanno lo stesso cognome per casualità e stanno insieme dal 2016.

Lui è il rampollo della famiglia che da anni gestisce il brand Coconuda.

Restano ancora avvolti nel mistero, invece, i nomi dei tentatori e delle tentatrici: per saperne di più occorrerà attendere le prossime settimane.