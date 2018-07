Strage di via Palestro, 25 anni dopo: Gandino ricorda il vigile Alessandro Ferrari

Sono passati venticinque anni dalla strage di via Palestro a Milano quando, il 27 luglio del 1993, persero la vita cinque persone tra cui un Vigile Urbano di Gandino, il trentenne Alessandro Ferrari. Il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti i gandinesi e non solo.

“Il tempo non può e non deve cancellare il ricordo e la memoria commossi, ma ancor meno deve sopire l’impegno, urgente e prioritario, di lottare per un mondo giusto ed una legalità più diffusa – ha sottolineato il sindaco di Gandino Elio Castelli -. Le vittime delle stragi sono un monito vivo e attuale per ricordarci come, nelle nostre comunità e nel nostro quotidiano amministrare, i valori della democrazia e del pacifico vivere comune vadano difesi nelle azioni più semplici in ogni frangente”.

L’ordigno esplosivo aveva la volontà di mietere vittime e devastare il Padiglione di Arte Contemporanea e, probabilmente, anche il Palazzo dei Giornali che, poco distante, ospitava gli uffici di molti media.

L’attentato pare rientrasse nella trama eversiva che negli stessi giorni colpì Roma (con l’attentato al Velabro) e Firenze in via dei Georgofili; l’anno prima erano stati uccisi i giudici Falcone e Borsellino con le loro scorte.

A Milano, in via Palestro, morirono tre Vigili del Fuoco, un senzatetto di origine marocchina e il Vigile Urbano di Gandino Alessandro Ferrari.

Alessandro, insieme ai pompieri, si adoperava per allontanare i curiosi e i pedoni in transito da un’auto sospetta. Un gesto di grande umanità e cuore: era consapevole di mettere a repentaglio la propria incolumità per evitare ad altri di restare vittime di un’eventuale esplosione.

Fu travolto dall’onda d’urto e il suo corpo venne scagliato a venticinque metri di distanza nel parco vicino.

Alessandro aveva trascorso la sua infanzia a Gandino insieme alla mamma Elisabetta Moro e al papà Agostino che faceva il sarto. La famiglia si era trasferita a Milano, ma la madre – due anni prima del tragico attentato – era ritornata a Gandino.

Nel paese seriano vive tutt’ora il fratello di Alessandro, Giuseppe, insieme alla moglie e ai due figli: sono titolari di una calzoleria e di un negozio di alimentari. Alessandro Ferrari era diplomato al Conservatorio ed era un apprezzato organista spesso impegnato nell’accompagnamento delle funzioni liturgiche.

Al Vigile Alessandro Ferrari, che riposa al cimitero di Gandino, il Comune del paese – nel 2011 – ha dedicato la Sala Civica del Salone della Valle di Piazza Vittorio Veneto dove è presente una targa in sua memoria.

Nel 2017 gli è stata dedicata anche la nuova sede del presidio antimafia di Alzano Lombardo dell’associazione Libera in Valle Seriana.