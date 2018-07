È nata la nuova serie A. E l’Atalanta debutterà in casa, all’Atelti Azzurri d’Italia, contro il neopromosso Frosinone.

Seconda giornata più impegnativa, con la difficile trasferta di Roma contro i giallorossi.

La Juventus di Cristiano Ronaldo arriverà a Bergamo il 26 dicembre.

Il campionato prenderà il via il prossimo 18 agosto e si concluderà il 26 maggio 2019.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELL’ATALANTA:

Atalanta–Frosinone (and. 19/08 – rit. 20/01)

Roma–Atalanta (and. 26/08 – rit. 27/01)

Atalanta–Cagliari (and. 02/09 – rit. 03/02)

Spal–Atalanta (and. 16/09 – rit. 10/02)

Milan–Atalanta (and. 23/09 – rit. 17/02)

Atalanta–Torino (and. 26/09 – rit. 24/02)

Fiorentina–Atalanta (and. 30/09 – rit. 03/03)

Atalanta–Sampdoria (and. 07/10 – rit. 10/03)

Chievo Verona–Atalanta (and. 21/10 – rit. 17/03)

Atalanta–Parma (and. 28/10 – rit. 31/03)

Bologna–Atalanta (and. 04/11 – rit. 03/04)

Atalanta–Inter (and. 11/11 – rit. 07/04)

Empoli–Atalanta (and. 25/11 – rit. 14/04)

Atalanta–Napoli (and. 02/12 – rit. 20/04)

Udinese–Atalanta (and. 09/12 – rit. 28/04)

Atalanta–Lazio (and. 16/12 – rit. 05/05)

Genoa–Atalanta (and. 22/12 – rit. 12/05)

Atalanta–Juventus (and. 26/12 – rit. 19/05)

Sassuolo–Atalanta (and. 29/12 – rit. 26/05)

Sono tre i turni infrasettimanali in programma per la nuova stagione: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019.

Per quanto riguarda invece le soste, il campionato si fermerà in sei week-end nel corso della stagione, quattro volte per le Nazionali e due per la pausa invernale di inizio gennaio. Il primo stop è fissato per domenica 9 settembre 2018, a cui ne seguiranno poi altri cinque: domenica 14 ottobre 2018, domenica 18 novembre 2018, domenica 6 gennaio 2019, domenica 13 gennaio 2019 e domenica 24 marzo 2019.

Per la prima volta in serie A arriva anche il boxing day, niente sosta infatti nel periodo natalizio con tre turni di campionato in programma il 22, il 26 e il 29 dicembre. Dopodiché la giornata successiva sarà disputata il 20 gennaio, mentre le squadre torneranno in campo il 13 per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Occhio, infine, agli orari. Il sabato si giocheranno tre partite: la prima alle 15, la seconda alle 18 e la terza alle 20.30. Saranno sei, invece, le partite che si disputeranno la domenica: si comincerà alle 12.30, mentre nel pomeriggio alle 15 ci saranno 3 partite. A seguire una sfida alle 18 e l’ultima alle 20.30. La giornata di Serie A si concluderà il lunedì alle 20.30 con il Monday Night italiano.