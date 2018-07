L’Elisir d’amore o Wind Music Festival? La tv del 26 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 26 luglio alle 21.15 su Rai5 andrà in scena l’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.

Dallo straordinario scenario dell’Arena Sferisterio di Macerata verrà proposta la divertente e visionaria lettura del regista Damiano Michieletto di una delle opere più rappresentate del melodramma italiano. Sul podio ci sarà il direttore musicale Francesco Lanzillotta e tra gli interpreti Mariangela Sicilia, John Orborn e Alex Esposito.

Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Alessandro Carletti. Orchestra Regionale delle Marche e Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” Martino Faggiani e Massimo Fiocchi Malaspina maestri del coro. Allestimento del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia e del Teatro Real di Madrid.

Su Canale5 alle 21.25 andrà in onda la quarta serata di “Wind Summer Festival”, condotto da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Sul palco si alterneranno grandi artisti, ma anche giovani promesse del panorama musicale italiano. L’obiettivo è premiare la “canzone dell’estate”.

I cantanti che si esibiranno stasera sono: Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Noemi, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Vegas Jones, Riki, Irama, Biondo, Bob Sinclair, Maneskin, Fabrzio Moro, Ultimo, Loredana Bertè – Boomdabash, Michele Bravi, Elodie e Gue Pequeno, Fred De Palma, Le Vibrazioni e Anna Tatangelo.

Come sempre durante la quarta puntata dei Wind Summer Festival ci sarà spazio anche alla gara dei Giovani. 6 artisti emergenti si sfideranno a suon di note sul palcoscenico della kermesse cercando di conquistarsi uno dei posti disponibili per partecipare alla finale di settembre.

In gara i 3 vincitori di ogni puntata: Federica Abbate, Fasma e Quentin 40. Le loro performance saranno votate dagli artisti big ospiti della puntata e da una giuria di esperti composta da giornalisti e blogger e si decreterà il vincitore della categoria giovani.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 10”, con Sara Zanier. Andranno in onda due episodi intitolati “Piccole stelle” e “Cam mom”. Nel primo, Enrica è una giovane attrice prodigio. Quando è ricoverata d’urgenza in ospedale per avvelenamento, partono le indagini per scoprire chi possa essere stato. Intanto, Margherita e Gualtiero si lasciano. Nel secondo, i Carabinieri indagano sull’aggressione a un ragazzo a capo di un gruppo di bulli.

Su RaiDue alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Rosewood”, con Morris Chestnut. Andranno in onda tre episodi intitolati “Nuove prospettive”, “Ossessione e perfezione” e “Oltre i suoi occhi”. Nel primo, i migliori studenti di patologia della città aiutano Rosewood e Villa a indagare su un duplice omicidio. Nel secondo, il corpo senza vita di una famosa modella di Miami viene trovato sulla spiaggia dove la ragazza il giorno prima stava facendo un servizio fotografico. Nel terzo, la squadra indaga sull’omicidio del proprietario di un furgone ristorante: il caso si complica quando si scopre che la vittima era collegata al capitano Slade.

Su La7 dalle 20.35 ci sarà “In onda”, programma di attualità e politica condotto da Luca Telese e David Parenzo. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni dalle 20.35 alle 21.15, mentre il martedì e il giovedì durerà fino alle 23.15 estendendosi a tutta la prima serata.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “The program”, con Ben Foster e Dustin Hoffman; su Rete4 alle 21.25 “Grand Hotel Excelsior”, con Adriano Celentano ed Enrico Montesano; su Italia1 alle 21.15 “G.I. Joe – la nascita dei cobra”, con Joseph Gordon-Levitt; su Tv8 alle 21.45 “Bruce Lee – La grande sfida”; e su Canale Nove alle 21.25 “Serendipity – Quando l’amore è magia”. Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Brake – Fino all’ultimo respiro”; su La5 alle 21.10 “Saturno contro”, con Stefano Accorsi e Ambra Angiolini; su Iris alle 21 “I tre giorni del condor”, con Robert Redford; e su Italia2 alle 21.20 “Ghost rider – Spirito di vendetta”.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Sarah Drew e Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Scommetto che punge”, “La mappa di te”, “Thriller” e “Due contro uno”. Nel primo, il padre di Alex è ancora in ospedale e Jo si prodiga per inserirlo in un programma di recupero per tossicodipendenti. Nel secondo, Stephanie viene chiamata da April per fare delle lastre a un uomo con la caviglia rotta e scopre che ha un tumore al cuore, ritenuto inoperabile. Nel terzo, è Halloween e Callie e Meredith si affannano per far passare una festa memorabile ai loro bambini. Nel quarto, Meredith è elettrizzata per l’acquisto di una stampante 3D che le consentirà di realizzare un prototipo di fegato.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “The americans”, su Mediaset Extra alle 21.15 il talent “The winner is” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “5 gemelli per gli Hodges”.