Due ali di folla festanti hanno accolto nel pomeriggio di sabato 19 maggio il tradizionale passaggio della Mille Miglia nel centro di Bergamo.

L’inconfondibile rombo ed il suono dei clacson spiegati hanno accompagnato il passaggio del colorato serpentone di auto d’epoca che ha attraversato il centro cittadino in direzione Brescia, sostando nello splendido scenario di Piazza Vittorio Veneto prima di completare l’ultima tappa della celebre corsa automobilistica che giunge a conclusione dopo quattro giorni e 1600 km, partiti dalla Leonessa d’Italia e toccando città come Mantova, Firenze, Roma prima di far ritorno in Lombardia.

di 16 Galleria fotografica La parata in centro









Le 100 Ferrari, le 150 Mercedes Benz e le 450 auto di vari marchi sono partiti da Parma nella primissima mattinata, sostando per pranzo nell’Autodromo di Monza e giungendo nella città orobica dove i partecipanti hanno toccato diversi luoghi simbolo come via XX Settembre, via Tasso, Piazza Santo Spirito e Via Borgo Palazzo, scrutando nel passaggio alcuni monumenti storici come Palazzo Frizzoni, il Teatro Donizetti, la Torre dei Caduti ed i Propilei di Porta Nuova.

A quel punto hanno la Mille Miglia è uscita da Bergamo verso Seriate, lasciandosi alle spalle lo skyline di Città Alta e quella che molti autisti hanno definito “la città più bella d’Italia”.

(foto in copertina: Jay Gullotta Photographer)