Cannes 2018, il festival dei divieti: e il concorso inizia così così

La Settantunesima edizione del Festival di Cannes vede Cate Blanchett presidente della Giuria del concorso. Fin dall’inaugurazione questa edizione è accompagnata da notizie di costume che anche al terzo giorno si rincorrono sulla Croisette. La proibizione di scattare selfie sul red carpet – pare per non rallentare la montée de marches e per tutelare i fotografi professionisti – ; l’abolizione delle proiezioni in anteprima per la stampa – per evitare che tweet e social inquinino il parere sulle opere cinematografiche –; la petizione The colours of Cannes lanciata per eliminare le “caste” che, dividendo i giornalisti con badge di diverso colore, obbligano la più parte ad attese di ore sotto il sole o la pioggia e non garantiscono il posto ai possessori dei badge meno prestigiosi, quelli arancio e gialli.

Oltre a queste, la notizia che la disputa legale tra il regista Terry Gilliam e il produttore Paulo Branco si è conclusa con il parere del tribunale di Parigi favorevole alla proiezione del film The man who killed don Quixote a conclusione del festival. Nel frattempo pare che Gilliam abbia avuto un piccolo ictus ma never mind, alla proiezioni lui ci sarà. È Cannes, bellezze, e nessuno vuol mancare.

Dal punto di vista dei film invece, le due principali rassegne, ovvero il Concorso e Un certain regard, si sono aperte all’insegna di film deludenti.

Todos los saben dell’iraniano Asghar Faradi, con Penélope Cruz e Javier Bardem, è un insipido “polpettòn” che vuol mettere insieme thriller, romance, melo e saga familiare, con il risultato di proporre una storia poco verosimile, priva di qualunque profondità psicologica, in cui tutti sono fragili figurine. All’apertura del film con grande euforia e folklore per il rientro in Spagna di Laura e dei suoi figli in occasione del matrimonio della sorella, segue la svolta del rapimento della figlia con conseguente mobilitazione di Paco – ex fidanzato di Laura – per raccogliere il denaro e liberarla. Ma arriva dall’Argentina anche il padre della ragazza e ci saranno via via rivelazioni che mostreranno tensioni e rivalse all’interno della famiglia. Ai baci, abbracci, canti e danze della prima parte della pellicola segue una sciatta narrazione thriller. Che il regista avesse la propensione al feuilleton era già emerso nel film La separazione che gli valse l’Oscar come miglior film straniero, ma qui è il senso che manca completamente. Modesta anche la prova degli attori, probabilmente perché non sorretti da una sceneggiatura adeguata.

Donbass dell’ucraino Sergei Loznitsa apre Un certain regard con una pellicola inutile a nostro parere, che descrive in modo assai artefatto tutto il male che nasce in una situazione di guerra

civile quale quella che ha luogo appunto nel Donbass, regione dell’Ucraina. Una serie di scenette ritraggono diversi personaggi in momenti e dinamiche che mostrano tutta la violenza arrogante e

volgare che si genera in frangenti come questi. Il regista è costantemente sopra le righe nel credere di produrre una sorta di documentario, peraltro completamente fittizio. Una particolare

maldestra attenzione è dedicata al tema della manipolazione delle notizie con una forzata composizione narrativa che ripropone alla fine del film la stessa scena iniziale. Loznitsa go home!

Siamo solo all’inizio, venerdì ci aspettano cinque diversi film da visionare e qualcosa di buono ci sarà senz’altro. En marche!