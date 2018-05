Operazione antiterrorismo tra Lombardia e Sardegna: 14 arresti

All’alba di giovedì è scattata una vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Guardia di Finanza e la Polizia di Stato: si stanno eseguendo 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti che si ritengono supporti di formazioni di combattenti di matrice integralista islamica. Venti le perquisizioni domiciliari in corso tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna

Nel mirino sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista siriana Jahbat al-Nusra. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule, che operavano in Lombardia e Sardegna, erano autonome ma avevano un punto di contatto: un soggetto che aveva rapporti con entrambi i gruppi.

L’operazione è scattata al termine di due distinte indagini, coordinate dalla Procura nazionale: una condotta dagli uomini dello Scico e della Guardia di finanza di Brescia, l’altra dal Servizio contrasto al terrorismo esterno dell’Antiterrorismo della polizia.

Il lavoro degli uomini delle Fiamme Gialle ha consentito di scoprire un’associazione a delinquere composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi, europei e non: oltre all’Italia, la Svezia, l’Ungheria e la Turchia. Per due di loro, inoltre, è scattata la contestazione di finanziamento al terrorismo: avrebbero raccolto fondi all’interno delle comunità islamiche per poi inviarli in Siria per il sostentamento dei gruppi terroristici.

L’indagine della Polizia ha invece portato la Digos di Sassari all’individuazione di 4 militanti siriani e marocchini che facevano parte dell’altra cellula di supporto a Jabhat al-Nusra.