Cibo, tradizione e ecosostenibilità: sabato 19 maggio il giardino di piazza Dante ospiterà la cena “Diamo Luce alla Sostenibilità” con un menù rigorosamente made in Lombardia.

Giunta alla sua terza edizione, l’evento si terrà nell’ambito di “Festival dell’Ambiente”. Si tratta di una cena ideata e realizzata dagli studenti di ENGIM Lombardia e fortemente orientata alla sostenibilità: dall’illuminazione agli allestimenti, dalla mise en place al menù.

L’IMPORTANZA DELL’ECOLOGIA

“Quant’anno vedrete delle novità rispetto alle precedenti edizioni – commenta Graziella Leyla Ciagà, assessore all’ambiente del Comune di Bergamo – Non essendoci più il padiglione della domus, quest’anno ENGIM, il nostro nuovo interlocutore, allestirà una cucina mobile all’aperto, tra i giardini e la piazzetta. Si vuole avvicinare la città ad una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dell’ecologia, valorizzando semplici ma importanti e buone abitudini quotidiane come l’utilizzo dell’acqua pubblica, il risparmio energetico, la promozione della filiera corta, l’utilizzo deli spazi verdi pubblici”.

Il menù proposto sarà dedicato al territorio di EAST Lombardy, compreso tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, Regione Europea della Gastronomia 2017 che ha contribuito all’affermazione del nostro territorio all’interno del panorama turistico italiano. “Ci saranno solo cibi biologici”, ci tiene a precisare Claudio Bonfanti del Bio-Distretto di Bergamo.

Il costo della serata, di 25 euro, comprende la cena e un contributo simbolico di 2 euro che verrà devoluto a Cesvi, organizzazione non governativa che dal 1985 opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani.

“Questa manifestazione è il segno di SlowFood – sostiene Raoul Tiraboschi, fiduciario di Slow Food Bergamo – Creare ponti e reti positive, unire le diversità. In questa manifestazione ritroviamo le buone pratiche della nostra città”.

Parte del ricavato della serata sarà utilizzato da ENGIM Lombardia – centro di formazione professionale con sedi a Valbrembo e Brembate di Sopra e membro di Bio-Distretto dell’Agricoltura sociale di Bergamo – per la realizzazione del progetto “Food, Culture & Love Truck”, la prima “scuola impresa” del centro formativo. Il progetto vuole portare su ruota l’idea di una cucina sostenibile, legata al territorio, alla qualità dei prodotti e alle tradizioni riadattandola per le esigenze dello street food. Protagonisti di questo percorso saranno ovviamente i giovani allievi, muniti di grande voglia di imparare e di trovare un posto di soddisfazione nel mondo del lavoro.

Giuseppe Cavannaro, direttore di ENGIM, presenta con entusiasmo i ragazzi che si occuperanno della cena sostenibile: “ENGIM è un ente accreditato per il servizio al lavoro. Ente che utilizza fondi pubblici per dare una formazione gratificante ai ragazzi e agli adulti. Ogni studente ha il diritto a godere nell’apprendere, allo stare bene al lavoro, ad una vita di qualità. Per questo motivo abbiamo cambiato il concetto di laboratorio: non è più statico, ma dinamico, un’impresa viva nel territorio. Costruiamo un percorso che aiuterà ai ragazzi ad aprire la propria attività, dopo aver imparato a conoscere ed utilizzare i prodotti del territorio”.

Parole di orgoglio per i ragazzi arrivano anche da Pierluca Valsecchi, chef, maestro e creatore dell’idea: “Insegno da alcuni anni. Con il tempo mi sono accorto di un anello mancante: il trovare un posto di lavoro che dia soddisfazione. In questo laboratorio puntiamo al futuro dei ragazzi partendo dal nostro territorio. Questi ragazzi hanno voglia di fare, sono la mia energia. Il menù del 19 maggio partirà dalla tradizione e approderà ad un gusto moderno, sena stravolgere le origini”.



L’appuntamento è quindi per sabato 19 maggio alle ore 20 nel cuore del centro Piacentiniano. Gli studenti accoglieranno i 420 ospiti della serata organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo, Bio-Distretto e Slow Food Bergamo.

Prenotazione obbligatoria:

cenasostenibilemail.com – 3475580454