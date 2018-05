Ultime piogge, nel weekend spunta il sole e le temperature tornano ad alzarsi

Weekend in arrivo. In attesa del sole di maggio, vediamo cosa ci aspetta insieme a Matteo Negri del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’ampia depressione mediterranea, attualmente stazionaria nel Mar Tirreno, è responsabile di un flusso perturbato semi-permanente dai quadranti orientali, foriero di rovesci sparsi, localmente temporaleschi specie in area padana, alternati da pause asciutte anche lunghe. Queste condizioni di variabilità a tratti perturbata andranno lentamente a mitigarsi nel corso del weekend, che – in particolare domenica – riporterà un parziale soleggiamento sulla Lombardia, non senza instabilità residua sui rilievi.

Venerdì 4 maggio 2018

Tempo Previsto: Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti in area padana ed Oltrepò, con piogge sparse concentrate sulle basse pianure, localmente a carattere di rovescio o temporale su Cremonese, Mantovano e Bassa Bresciana. Fenomeni più isolati o asciutto su alte pianure, pedemontane ed in particolare nei settori alpini, dove anzi attendiamo cieli variabilmente nuvolosi con qualche schiarita. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità su tutta la regione, con piovaschi sparsi in traslazione retrograda da sud-est verso nord-ovest, con coinvolgimento progressivo di medio-alte pianure e pedemontane, delle Prealpi ed infine – in maniera più marginale – della fascia Alpina. Nel corso della serata generale esaurimento delle precipitazioni in area padana, con residui isolati rovesci alternati ad effimere schiarite nottetempo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, con minime comprese tra 13 e 16°C al piano e massime pomeridiane attorno ai 19/23°C, in funzione dell’eventuale soleggiamento locale.

Sabato 5 maggio 2018

Tempo Previsto: cieli irregolarmente nuvolosi o molto nuvolosi, con piogge residue inizialmente confinate nei settori orientali di confine. Nel corso della mattinata possibili brevi ed isolati piovaschi su tutti i settori, con prevalenza della fascia prealpina e pedemontana centro-orientale. Nel pomeriggio seguiterà un tipo di tempo instabile, con possibilità di schiarite tuttavia alternate a nuovi addensamenti e locali rovesci nelle ore serali.

Temperature: stazionarie, con minime comprese tra 14 e 16°C al piano e massime pomeridiane attorno ai 19/24°C, in funzione dell’eventuale soleggiamento locale.

Domenica 6 maggio 2018

Tempo Previsto: sereno o poco nuvoloso al mattino, con possibili locali nebbie all’alba in fascia medio-padana. Nelle ore pomeridiane locali addensamenti sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici, dove sarà possibile qualche breve ed isolato rovescio o temporale. Generalmente asciutto in pianura, tuttavia con possibile estensione serale dei rovesci.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 14 e 16°C al piano. Massime pomeridiane in forte rialzo, con punte di 27/28°C in area padana.