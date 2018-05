In Toscana la prima di Andrea Bagioli: per il corridore Colpack tappa e classifica generale

Inizio di stagione da sogno per Andrea Bagioli e per il Team Colpack che, dopo il terzo posto nella Liegi-Bastogne-Liegi Espoir, vince la seconda edizione del “Toscana Terre di Ciclismo – Eroica”. Il diciannovenne valtellinese, al primo anno nella categoria Under 23, ha chiuso nella giornata di martedì 1 maggio al primo posto la classifica finale della corsa toscana davanti al russo Aleksander Vlasov (Russia) ed all’italiano Cristian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà), dopo aver ottenuto la prima vittoria da dilettante sul traguardo di Buonconvento.

Bagioli si è trovato a proprio agio sul tratti di strada bianca che caratterizzavano la competizione e lo ha dimostrato sin dalla prima tappa quando il giovane corridore ha chiuso al quinto posto a 26” dal marocchino Abderahim Zahiri (Trevigiani), riuscendo a resistere al forcing dell’atleta africano nei tratti in sterrato prima di giungere sul traguardo di Ciniglio come miglior giovane.

La crescita dell’atleta in forza al team capeggiato da Giuseppe Colleoni è proseguita nella seconda frazione con arrivo posto in cima alla salita del Monte Amiata, dove Bagioli ha chiuso al secondo posto dietro il russo Vlasov, contendo il proprio ritardo nell’ordine dei quaranta secondi e conquistando così la maglia bianca da leader.

Il trionfo di Andrea Bagioli è stato infine legittimato nell’ultima frazione quando il ciclista originario di Lanzada ha raggiunto e battuto in volata il bresciano Cristian Scaroni dopo un attacco portato avanti da quest’ultimo.

Per Andrea Bagioli l’affermazione alla “Toscana Terre di Ciclismo” conferma l’ottimo inizio di stagione scoppiettante e lo colloca fra i migliori dilettanti in attività in questo momento in attesa anche del Giro d’Italia Under 23 in programma agli inizi di giugno, mentre per il Team Colpack 1° maggio da incorniciare anche con la vittoria di Andrea Toniatti alla Coppa Penna davanti al compagno di squadra Filippo Rocchetti.