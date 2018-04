Gli occhi dell’anti-corruzione su Foppolo, confermati i domiciliari a Berera

Sono stati confermati dal Gip Bianca Maria Bianchi i domiciliari ai sindaci di Foppolo e Valleve, Giuseppe Berera e Santo Cattaneo. La conferma della misura cautelare è stata notificata nel pomeriggio di lunedì 23 aprile. Nessuna revoca, dunque, come chiesto dall’avvocato.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Bergamo i due avrebbero architettato un disegno criminoso per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e truccare appalti. Tra le altre cose, sono accusati di falsificazione di atti pubblici, abuso d’ufficio e bancarotta fraudolenta per il fallimento della partecipata Brembo Super Ski.

Anche alla moglie di Berera è stata confermata la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte la settimana. Per quanto riguarda i sindaci, il pm Gianluigi Dettori, a capo delle indagini, ha depositato l’appello al Riesame per chiedere il carcere.

Secondo gli ultimi rumors, pare che anche l’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) si stia interessando alla vicenda.