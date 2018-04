Si continua ad andare nei punti vendita per vedere un cellulare, un portatile o una televisione. Per chiedere spiegazioni. Per confrontarsi con il personale. Per toccare con mano (e per far due conti).

Ma poi, quanto si tratta di acquistare, si preferisce concludere la transazione online.

Si cerca lo stesso prodotto, con le stesse garanzie, su una delle tante piattaforme di commercio elettronico, a prezzi significativamente più bassi. Alla convenienza, si aggiungo anche scelta, affidabilità, convenienza e comodità. Fattori di successo che Amazon ha saputo declinare nel modo migliore. Il prezzo più caro lo stanno pagando Mediaworld, Unieuro e Trony, che hanno visto sottrarsi una fetta di mercato considerevole.

La bergamasca Mediaworld ha risposto alla crisi con la chiusura dei punti vendita di Grosseto e Milano stazione Centrale; il trasferimento della sede di Curno a Verano Brianza; la soppressione del bonus presenza e della maggiorazione economica del 90% per il lavoro domenicale (riconoscendo solo il 30% previsto dal contratto nazionale); l’interruzione del contratto di solidarietà in 17 punti vendita (in Liguria, Piemonte, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna) per 115 “full time equivalent” corrispondenti a circa 200 dipendenti. Il 12 aprile scorso MediaWorld ha presentato al Mise il Piano di trasformazione e sviluppo annunciando investimenti per più decine di milioni di euro in Italia nei prossimi 3 anni ed il lancio di nuovi modelli e format distributivi. La catena di distribuzione specializzata nell’elettronica di consumo ed elettrodomestici punta quindi a rafforzare la redditività facendo leva sull’arricchimento della gamma dei prodotti e servizi offerti e sul recupero di efficienza gestionale. Il piano prevede anche una migliore allocazione delle risorse professionali tra i singoli punti di vendita.

Mediaworld, Uniero e Trony, oltre ad Amazon, devono misurarsi anche con ePrice, eBay, Yeppon, Pixmania e Monclick che offrono qualsiasi prodotto e, nel contempo, permettono di risparmiare: dagli smartphone ai frigoriferi, dai tablet ai forni, senza dimenticare fotocamere, televisori, console per giocare, computer, lavastoviglie e stampanti. E la crescita delle piattaforme è proporzionale al numero degli italiani che acquistano online. Dinamica che costringe le catene di distribuzione dell’elettronica ha trovare nuove soluzioni per riposizionarsi sul mercato, che nella chiusura di punti, con lavoratori costretti a trovare un’altra occupazione, la prima risposta.

Stesso discorso per Trony con saracinesche abbassate per 35 negozi di Dps Group in fallimento in Puglia, Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto; 466 lavoratori prima sospesi senza retribuzione (avvertiti con un messaggio telefonico che il punto vendita aveva chiuso) poi coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo. Al momento è stata presentata un’offerta di acquisto per 8 negozi. Prossimo incontro entro fine mese al Mise ma non è stato ancora programmato.

E non basta nemmeno la guerra dei volantini tra Trony, Mediaworld, Euronics a fermare l’emorragia di clienti. Unieuro, per esempio, ha proposto il taglio dei prezzi fino al 50% sugli elettrodomestici. Ma si vedono, di volta in volta: finanziamento a tasso zero, cancellazione dell’Iva al 22% sugli acquisti, fuori tutto, vendite sottocosto e i prezzi civetta per attrarre clienti. Tutti segni che rimarcano come siano cambiati usi e costumi. E consumi.

Leggermente meglio la situazione Unieuro che registra l’apertura di nuovi negozi e la chiusura di altri; con contratti di solidarietà in numerosi punti vendita. Lo scorso anno, in Lombardia, si sono aperti due fronti di crisi legati ai rivenditori associati, il gruppo monzese Castoldi e la catena della famiglia Galimberti.

Le cronache quotidiane lasciano presagire come, a partire dai centri città, molti punti vendita dell’elettronica siano destinati a chiudere, con le grandi catene strette tra la riduzione dei margini di guadagno e le perdite di quota di mercato. Si salvi chi può.