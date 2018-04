“Nemo” a Parigi nella prima casa chiusa con bambole in silicone: la tv del 20 aprile

Venerdì 20 aprile alle 21.20 su RaiDue andrà in onda una nuova puntata del programma di attualità “Nemo – Nessuno escluso”, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini.

Nel salotto del programma saranno ospiti la giornalista Mia Ceran, il giornalista del Corriere della Sera, Pierluigi Battista e l’attore Francesco Montanari.

Enrico Lucci ha seguito la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Molise. Con un commento dal palco della sondaggista Alessandra Ghisleri.

Lucci sarà poi protagonista di un servizio sulla settimana della moda milanese dove ha incontrato blogger e influencer, commentato in studio dallo stilista Guglielmo Mariotto.

Poi, un reportage dalla periferia di Roma, nel quartiere di Corviale che ha recentemente accolto Papa Francesco. Si racconterà anche la storia di Emanuele, il ragazzino che ha incontrato Papa Bergoglio e in lacrime gli ha chiesto se suo padre, ateo ma che aveva fatto battezzare i suoi figli, sia andato in cielo. Il pontefice gli ha risposto che Dio ha un cuore di papà, suo papà era un brav’uomo, ed è in cielo con lui.

Sul palco, il monologo del cantante Fabrizio Moro.

Chiara Daina parla invece del Mose di Venezia con un’inchiesta sul prezzo della grande opera: quanto costerà in termini di manutenzione il sistema di dighe mobili che dovrebbe salvare la città lagunare? In studio l’ex commissario per la spending review, Carlo Cottarelli.

Con Selenia Orzella si vola a Parigi per un viaggio nella prima “casa chiusa” dove le prostitute sono bambole in silicone. Seguirà il reportage di Marco Maisano dal Messico, sulla mafia dei pescatori di “totoaba”, pesci usati nella medicina cinese, nelle cui reti finiscono dei balenotteri di cui sono rimasti pochissimi esemplari al mondo. Sul palco la ricercatrice Unesco Francesca Santoro.

Infine, con David Gallerano, si fa la conoscenza del guru capace di creare dal nulla star Instagram, uno su tutti Gianluca Vacchi. Riuscirà nel caso “disperato” di trasformare un pensionato 62enne in un divo dei social?

Su RaiUno alle 21.25 ci sarà la seconda delle sei puntate de “La Corrida”, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

In questo secondo appuntamento dallo Studio 5 della Dear di Roma si esibiranno 15 nuovi “dilettanti allo sbaraglio”, pronti a conquistare il pubblico in studio mettendosi alla prova tra canzoni, poesie, imitazioni, giochi circensi, barzellette, eccetera, sempre all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e della goliardia, da sempre tratti distintivi de “La Corrida”. Protagonisti sono inimitabili concorrenti “della porta accanto”, non professionisti dello spettacolo che si mettono in gioco per aggiudicarsi il trofeo in palio. E lo fanno conquistando gli applausi delle persone in studio che però sono anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventa verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale.

Come da tradizione Carlo Conti sceglierà i ballerini tra il pubblico in sala per farli esibire a fine puntata su improbabili coreografie accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini.

Prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, il conduttore sceglierà una valletta dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.

La prima puntata è stata vinta dal simpatico 92enne Liberatore Russolillo (il più anziano dell’intero casting): la sua “Tarantella di Montecalvo Irpino” suonata con un organetto di 140 anni è stata l’esibizione più applaudita.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.15 c’è “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

A tenere banco è la sentenza di primo grado per il delitto di Marco Vannini, il 21enne è morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli dopo una serata trascorsa a casa della fidanzata.

Per commentare l’esito del dibattimento, la madre della vittima, la signora Marina Conte, sarà ospite della trasmissione..

In primo piano, nel programma a cura di Siria Magri, anche i continui e ripetuti appelli di Laura Lamaletto, madre di Alessandro Neri, il 29enne di Pescara scomparso lo scorso 5 marzo e ritrovato senza vita, tre giorni dopo, vicino al torrente Vallelunga. La donna vuole la verità sull’omicidio del figlio. Intanto, proseguono gli interrogatori da parte degli inquirenti.

L’attualità e la satira saranno protagoniste su La7 e su Canale Nove. Su La7 alle 21.10 ci sarà “Propaganda live”, il programma di attualità e satira politica condotto da Diego Bianchi in arte “Zoro”. Al centro dell’attenzione ci sarà il racconto della politica italiana tra consultazioni di Governo ed elezioni regionali. Diego Bianchi ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia per capire umori e clima in vista della nuova tornata elettorale prevista per il 29 aprile.

Ssaranno ospiti il cantautore Daniele Silvestri e l’attore Riccardo Rossi, che proporrà in esclusiva un suo nuovo e appassionante monologo.

In studio saranno presenti tra gli altri Paolo Celata, Constanze Reuscher, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, Francesca Schianchi de La Stampa e Mirko “Missouri 4.

Le telecamere di Propaganda Live hanno seguito inoltre la rassegna più importante e prestigiosa dedicata al vino e ai distillati: la 53esima edizione del Salone internazionale di Vinitaly che si è tenuta a Verona.

Nel corso della puntata come di consueto non mancherà spazio alla Social Top Ten e ai tutorial realizzati da Marco D’Ambrosio “Makkox”.

Su Canale Nove, invece, alle 21.25 “Fratelli di Crozza”, con le irriverenti imitazioni di Maurizio Crozza.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà il programma “4 ristoranti”, con lo chef Alessandro Borghese. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria.

Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Borghese ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Ivan Montes, Yara Puebla e Sandra Cervera.

Don Anselmo rimprovera Beatriz che però continua a negare di avere una relazione con Aquilino. I due, in realtà, progettano di trascorrere insieme qualche giorno a Parigi, all’insaputa di Camila e di Hernando. Mentre Julieta inizia a sospettare che sia stato Saul ad appiccare l’incendio che ha provocato la scomparsa di sua figlia, Francisca ha l’ennesimo scontro con Candela. Mauricio, nel frattempo, maltratta i braccianti sfogando su di loro tutta la sua rabbia repressa. Dolores, invece, è stanca di sopportare le stranezze di Hipolito e di Onesimo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 “La gente che sta bene”; su Italia1 alle 21.25 c’è “Il mistero delle pagine perdute – National treasure”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Histoire d’O”, con Corinne Clery; su La5 alle 21.10 “Miss Fbi: Infiltrata speciale”, con Sandra Bullock; su Iris alle 21 “Duro da uccidere”, con Steven Seagal; e su Italia2 alle 21.10 “Quella casa nel bosco”, con Richard Jenkins.

Rai5 alle 21.15 proporrà il secondo episodio della serie “The sense of beauy”. La bellezza è negli occhi di chi guarda: in un viaggio intorno al mondo, l’attore, comico e scrittore Domenico Frisby va alla scoperta delle diverse forme e concezioni del bello.

L’episodio parte da Venezia per arrivare in Oriente, fino alla terra del Sol Levante. Dalla pittura orientalista, con le sue atmosfere esotiche, alla prima geisha occidentale. Dalla Venere di Botticelli in versione asiatica all’Hanami, la contemplazione dei ciliegi in fiore. Per scoprire che la bellezza, in fondo, è allo stesso tempo diversa e simile, così come la stessa umanità.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Matrimonio movimentato e “Note cesti”. Nel primo, la missione di Joséphine questa volta è quella di aiutare un uomo, Victor, a riconciliarsi con sua figlia Elena. Nel secondo, Joséphine si prefigge di aiutare una donna, Claire, a recuperare fiducia e il suo lavoro, per realizzare un grande desiderio di suo figlio Simon.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Criminal minds: beyond borders”, su Mediaset Extra dalle 20.50 la diretta del “Grande fratello 15” e su Real Time dalle 21.10 il reality “Da qui a un anno”.