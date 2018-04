Energia e folklore: al Tennis Club Bergamo concerto dei Sud Ensemble

È tornato il sole, più dirompente che mai. È tornato anche il caldo, a ricordarci che seppur orobici, siamo pur sempre mediterranei. Il calore della penisola scorre anche nelle vene dei bergamaschi. Lo sanno bene i Sud Ensemble, che con energia, folklore e ritmo travolgente scaldano ed animano le serate di musica dal vivo. Il gruppo, nato tre anni fa, da un’idea di Maria Laura Talarico, è un progetto dinamico: ha coinvolto, coinvolge e coinvolgerà in futuro molti musicisti che hanno in comune la passione per i ritmi e le melodie popolari tradizionali del Sud Italia. Si esibiranno live venerdì 20 aprile al Tennis Club di Bergamo, alle 21.30.

Chi siete e come nasce il Sud Ensemble. Presentatevi ai lettori di Bergamonews

Ci presentiamo. Siamo Maria Laura, per gli amici Marilla, alla voce e ai tamburi, nonché danza e narrazioni; Roberto Gallenda all’organetto e al violino; Marco Di Giacomo ai flauti e Stefano Venturini alla chitarra e voce.

Bergamaschi nel cuore, mediterranei di nascita. Ma non serve nascere al sud per amare la taranta, dico bene?

Abitiamo in Lombardia, non tutti a Bergamo. Ma non siamo tutti meridionali! Ci teniamo a precisarlo, perchè per suonare la musica del Sud Italia la cosa fondamentale è avere lo spirito giusto, avere ascoltato tanta di questa musica nella propria vita e amarla alla follia!

Secondo voi, perché l’inconfondibile sound del sud Italia piace agli orobici?

Perché è una musica travolgente e “calda”, ovviamente. Non si può restare indifferenti a questo ritmo e alle storie legate a questa tradizione musicale.

Ci sono artisti del passato o del presente a cui vi ispirate?

I nostri riferimenti assoluti sono la NCCP (Nuova Compagnia di Canto Popolare), il CGS (Canzoniere Grecanico Salentino), l’Officina Zoè, cioè i “grandi” della tradizione, ma anche della innovazione e della contaminazione. Vi consigliamo di andare a sentirli: sono fantastici.

La musica che suonate é un mix di tanti aspetti: ritmo, folklore, tradizione ed energia. Come è possibile far convivere in un solo genere musicale tutto questo?

Crediamo molto nella potenzialità del Sud Italia e nella sua musica. Ne amiamo le tradizioni: ritrovarsi tutti insieme in famiglia la domenica, cucinare la pasta fatta in casa, mangiare le polpette fatte dalla mamma, e così via. Questo ci porta a capire in modo profondo l’importanza del dialetto, degli strumenti popolari, delle storie che ci raccontano i nostri nonni e le persone anziane in generale, dai quali siamo ipnotizzati. Ascoltiamo e cantiamo in modo spontaneo e senza vergogna le canzoni nel nostro dialetto. Lo trasmettiamo ai più giovani… Amiamo trovarci per la strada e fare “rumore”, anche solo prendendo un tamburello in mano e suonandolo: per noi il “rumore” è energia, calore, socializzazione, superamento delle differenze, dei momenti di difficoltà. Crediamo nel potere terapeutico della nostra tradizione.

Avete progetti per il futuro?

Vogliamo produrre il nostro primo disco, composto da brani inediti, realizzati in collaborazione con grandi musicisti e nostri cari amici. Ci stiamo già lavorando e siamo veramente molto felici e carichi. Non vediamo l’ora.

Dove possiamo trovarvi? Avete un canale YouTube o una pagina Facebook?

Ci trovate su Facebook cercando “Sud Ensemble Parthenope”. Presto arriverà anche il nostro sito. Vi terremo aggiornati.