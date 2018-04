Atalanta-Torino: “È la partita di Mondonico, la prima senza di lui”

Atalanta-Torino? Era la partita del Mondo, anzi: “È la sua partita”. Giorgio Parretti, il prof come siamo abituati a chiamarlo dai tempi della scuola, ora fa il procuratore ma è stato preparatore atletico con Emiliano Mondonico all’Atalanta e poi al Torino. Vicinissimo al Baffo di Rivolta fino all’ultimo abbraccio, il 29 marzo scorso e impegnato tuttora a continuare il lavoro del Mondo. “Emiliano è ancora molto vivo”, spiega Parretti “e stiamo cercando con la figlia Clara di mantenere e non lasciare al vento quello che aveva fatto, attraverso una serie di iniziative: dal suo lavoro con gli Oratori ai ragazzi amputati, alla squadra degli ex alcolisti e tossicodipendenti”.

Atalanta-Torino quindi… “È la partita del Mondo”, continua Parretti. “Ha e abbiamo lavorato con entrambe. Emiliano ogni volta affrontava questa sfida da ex con grande, apparente tranquillità. Ma dentro era un vulcano di emozioni”.

Parretti sfoglia il suo album dei ricordi e si ferma sull’Atalanta-Torino del 20 gennaio 1991. “Era il primo ritorno a Bergamo, noi granata contro l’Atalanta… Non vi dico l’emozione nel sottopassaggio, dopo tre anni bellissimi a Bergamo. Nel calcio ci si conosce tutti, ma tornare in un ambiente dove sei stato benissimo vuol dire ritrovare persone che hanno lavorato dietro le quinte e sono fondamentali nell’equlibrio di una squadra, dal magazziniere a chi lavava le maglie… La vivi da avversario e vinci contro la tua ex squadra, con un gol di Bresciani, anche lui ex, che mi aveva preannunciato. Ritrovi personaggi come Franco Previtali, Randazzo. E noi eravamo andati via benissimo. Perciò, al di là del risultato, la grande emozione è stata proprio quando siamo arrivati a Bergamo, in quello che era il nostro stadio e la nostra gente”.

E l’Emiliano? “Lui mascherava. Ma era uomo di grandi sentimenti, aveva dentro una grande tensione”.

In quell’Atalanta, tra l’altro, fu l’ultima panchina a Bergamo per Frosio, che poi pagò la sconfitta di Bari (4-1) e fu esonerato. Ma facciamo un passo indietro: 20 aprile, Atalanta-Malines. “Eh, mi sembra oggi come trent’anni fa”, ricorda Parretti “uscire dalla scaletta del sottopassaggio e vedere cosa avevano preparato i tifosi, cosa aveva fatto il popolo bergamasco che sarà anche chiuso e generoso ma per l’Atalanta si trasforma, ti regala emozioni incredibili. Il Mondo era lo stratega di quella partita, purtroppo la finale sfumò, ma chi ricorda quella squadra in B eppure unica italiana in Europa… avevamo costruito qualcosa di straordinario”.

Atalanta e Torino, per il Mondo tanta parte della sua vita, prima da calciatore e poi da allenatore. “Il Toro adesso è radicalmente cambiato”, precisa Parretti, “non solo per lo spirito. Se penso a quella squadra del 90-93, è tuttora unita ancora oggi e allora arrivò a traguardi impensabili, dalla vittoria in Coppa Italia alla finale Uefa”.

E veniamo alla sfida di domenica. Quale Toro vedremo? “L’ho visto contro il Milan…”, Parretti fa una pausa. Non gli è piaciuto, nemmeno il Milan per la verità. Dice il prof: “Belotti è in un momento non facile, poi magari mi smentisce e fa due pere… Però io guardo il riscaldamento e capisco come un giocatore prepara la gara: Belotti non è tranquillo, mi auguro che ritrovi la serenità. Baselli non c’è, è squalificato, ma ho visto in generale una squadra preoccupata”.

Mentre l’Atalanta… “Favorita non si dice mai. Però la gamba, il piglio che le mette Gasperini, l’obiettivo importante da raggiungere: io penso che possa fare veramente bene. E poi è tornato Gomez. Arriva la primavera e sboccia Gomez, non dico che prima non ci fosse, però in fase realizzativa il Papu era mancato parecchio. Andare a vincere a Benevento non era facile, l’Atalanta l’ha fatto come se fosse una formalità. Barrow? Con calma. Ha senso del gol, indubbiamente e poi Gasp adesso non ha alternative. Non so se sarà una bella partita, dovrò vedermela in tv, ma l’Atalanta è nel momento giusto. E poi la volata europea: ci sarà da divertirsi, anche se immagino la tensione, fino all’ultima partita”.